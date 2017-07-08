Беспорядки в Гамбурге: ранены 213 полицейских

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В немецком Гамбурге в ходе беспорядков были ранены 213 полицейских и 203 протестующих задержаны. Об этом сообщает издание dpa.

В полиции отметили, что количество раненых правоохранителей может увеличиться в течение дня. На данный момент достоверных данных о количестве пострадавших демонстрантов нет.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" проходит 7-8 июля в Гамбурге. На протяжении недели в городе проходят демонстрации и протесты, которые зачастую оборачиваются беспорядками и стычками протестующих с полицией.