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    В мире

    Беспорядки в Гамбурге: ранены 213 полицейских

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (52)

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    Согласно информации, количество раненых правоохранителей может увеличиться в течение дня. Достоверные данные о количестве пострадавших демонстрантов отсутствуют.
    Беспорядки в Гамбурге на фоне саммита G20
    @varlamov

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. В немецком Гамбурге в ходе беспорядков были ранены 213 полицейских и 203 протестующих задержаны. Об этом сообщает издание dpa.

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    В полиции отметили, что количество раненых правоохранителей может увеличиться в течение дня. На данный момент достоверных данных о количестве пострадавших демонстрантов нет. 

    Напомним, саммит "Большой двадцатки" проходит 7-8 июля в Гамбурге. На протяжении недели в городе проходят демонстрации и протесты, которые зачастую оборачиваются беспорядками и стычками протестующих с полицией. 

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