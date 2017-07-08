Полиция Гамбурга начинает активные действия в отношении протестующих

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Полиция Гамбурга предупредила о начале активных действий против нарушителей порядка среди протестующих в Гамбурге.

"Держитесь на расстоянии от тех, кто применяет насилие. Мы начинаем действия против правонарушителей на улице Шультерблатт ", — говорится в заявлении полиции.

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Правоохранители также призвали СМИ и частных лиц "не снимать тактические действия правоохранителей и не рассылать записи, чтобы не подвергать себя опасности". Отмечается, что полицейские продолжают движение вперед.

В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20, на фоне которого происходят серьезные беспорядки. Ранее сообщалось, что полицейский применил оружие во время протестов в Гамбурге.

По данным на вечер пятницы, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, достигло 196.