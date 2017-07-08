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    Полиция Гамбурга начинает активные действия в отношении протестующих

    Тема:

    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (40)

    (обновлено: )14
    Правоохранители призвали СМИ и частных лиц "не снимать тактические действия правоохранителей и не рассылать записи, чтобы не подвергать себя опасности".
    Акции протеста в Гамбурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Полиция Гамбурга предупредила о начале активных действий против нарушителей порядка среди протестующих в Гамбурге.

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    "Держитесь на расстоянии от тех, кто применяет насилие. Мы начинаем действия против правонарушителей на улице Шультерблатт ", — говорится в заявлении полиции.

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    Правоохранители также призвали СМИ и частных лиц "не снимать тактические действия правоохранителей и не рассылать записи, чтобы не подвергать себя опасности". Отмечается, что полицейские продолжают движение вперед.

    В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20, на фоне которого происходят серьезные беспорядки. Ранее сообщалось, что полицейский применил оружие во время протестов в Гамбурге.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акции протеста в Гамбурге

    По данным на вечер пятницы, число полицейских, получивших ранения в ходе столкновений с протестующими, достигло 196.

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