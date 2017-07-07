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    Число правоохранителей, пострадавших в Гамбурге, приближается к 200

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    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге (37)

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    В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20, на фоне которого происходят серьезные беспорядки. По данным городской полиции на вечер пятницы, уже 196 правоохранителей пострадали в столкновениях с демонстрантами.
    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    AP Photo/Matthias Schrader

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Число правоохранителей, пострадавших в результате беспорядков в Гамбурге, достигло 196, сообщила в пятницу вечером городская полиция.

    Полиция Гамбурга применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов
    AP Photo/Matthias Schrader
    Полиция Гамбурга vs протестующие: в ход пошел слезоточивый газ

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    Ранее сообщалось о 159 пострадавших стражах порядка.

    "Актуальное число пострадавших полицейских, о которых нам известно: 196", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

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    В Гамбурге 7-8 июля проходит саммит G20, на фоне которого происходят серьезные беспорядки. Ранее сообщалось, что полицейский применил оружие во время протестов в Гамбурге. 

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