Второй день G20: протесты продолжились

Маргарита Костив — Гамбург, для РИА Новости Украина

В субботу состоялся второй день саммита "Большой двадцатки" в немецком Гамбурге, а вместе с ним в городе прошли демонстрации его противников.

Крупная демонстрация на Дайхторплатц прошла под лозунгом "G20 — не добро пожаловать!" (G20 — not welcome!). По данным полиции, в ней приняли участие 20 тысяч человек.

Тем не менее, власти готовились к худшему — шеф полиции Гамбурга Ральф Мартин Майер заявлял о наличии четких указаний на то, что готовые к насилию нарушители смешаются с демонстрацией "G20 — не добро пожаловать!". "Снова стоит ожидать, что мирного протеста не получится", — сказал Майер.

В результате столкновений с демонстрантами пострадали более 200 стражей порядка.

Пока власти строили негативные прогнозы, которые не были лишены оснований, демонстранты мирно высказывали свое недовольство.

"Не могу сказать, что я в принципе против встречи. Я против того, чтобы это все происходило в таком масштабе. Переговоры должны вестись, без них ничего не решить. Я за мир, за справедливость. Я за мирную демонстрацию", — сообщила РИА Новости участница демонстрации. В руках у нее была табличка, на одной стороне которой было написано "За справедливый мир", на другой — "…мирно в Гамбурге".

"Я просто хочу выразить солидарность с угнетенными людьми, показать свою поддержку. Также я призываю к тому, что нам нужно больше распределения власти", — сказала еще одна участница демонстрации, также отметив свой мирный настрой.

"Одна из тем, которыми занимается G20 — это ситуация с продовольствием в мире и политика стимулирования развития развивающихся стран. Это звучит хорошо, но, на мой взгляд, они идут неверным путём", — сказала Ларисса, пришедшая на протест вместе с другом из Швеции.

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По ее мнению, лидеры G20 говорят о необходимости выделять деньги бедным странам и бороться с голодом, но при этом поддерживают такие концерны, как Monsanto и Beyer, которые, по ее словам, используют генную инженерию. "По-моему, это нельзя назвать устойчивым развитием. Нужно оказывать больше поддержки мелким крестьянам. Это защитит окружающую среду, а также поможет борьбе с голодом", — заявила она.

На фоне транспарантов, кричащих на английском и немецком, в глаза сразу бросилась табличка с русским текстом, чего здесь явно не ожидаешь встретить. Хозяйка таблички — Дарья, миролюбивого вида активистка из Казахстана. Она уже почти год живет в немецком городе Мюнстер и является сторонницей коммунизма.

"Глобализация — это неолиберальный процесс, который вредит экологии, делает бедные страны ещё беднее, а богатые — богаче", — полагает активистка.

Ее отношение к группе 20 мировых лидеров отрицательное.

"Как я могу относиться к G20? Конечно, отрицательно. Они решают вопросы, ведут к войне, разжигают войны, хотя говорят о мире. И я выражаю здесь протест", — сказала Дарья РИА Новости.