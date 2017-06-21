Василий Вовк: в мировой практике еще не было закона "Как выиграть войну?"

Пресс-служба СБУ

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

14 июня президент Украины Петр Порошенко заявил, что по его поручению идет разработка проекта закона по реинтеграции Донбасса, который будет предусматривать ряд мер по возвращению оккупированных территорий Украины. Законопроект базируется на условиях закрепленных в Минских договоренностях и предусматривает исключительно мирную реинтеграцию Донбасса.

Документ предусматривает переход от проведения антитеррористической операции (АТО) к военной, дает президенту право вводить чрезвычайное и военное положение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также создает единый Штаб по решению проблем Донбасса, куда войдут СБУ, ВСУ, Нацполиция, ГСЧС и другие ведомства.

До конца этой сессии, то есть, до 14 июля, Верховная Рада может принять закон о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса, который носит рабочее название: "Особенности государственной политики по восстановлению государственного суверенитета на Донбассе" и разрабатывается на базе СНБО.

По мнению бывшего начальника главного следственного управления СБУ Василия Вовка, в мировой практике еще не было Закона "Как выиграть войну"!

"Инициатива о принятии закона или о реинтеграции, то ли о де оккупаци, то ли об освобождении Донбасса могла прийти в голову только тем, кто, во-первых, не понимает сути законотворчества, а во-вторых, неадекватно оценивает нынешнее состояние военной (антитеррористической) операции и не анализирует возможные направления ее развития. Есть все основания утверждать, что это болезненное понимание правоприменительной деятельности. Не нужно путать планы, концепции, программы, доктрины и т.д. с нормативно-правовыми актами, тем более в виде законов", — подчеркивает генерал СБУ.

Как отметил Вовк, удивительно и больно слышать аргументы, которые иначе как нездоровыми фантазиями назвать сложно.

"К примеру. Законопроект предусматривает предоставить "правовой статус" отдельным районам Луганской и Донецкой областей. Пустое. "ЛНР" и "ДНР" уже предоставлено "правовой статус": они признаны террористическими организациями сотнями судебных решений, принятых от имени Украины. Закон не может сломать "статус", утвержденный судом. Во-вторых, законопроект не исключает возможности введения полицейской или иной миротворческой миссии на Донбассе. Алогично. Закон не может моделировать ситуации, то есть устанавливать правила для действий, которые планируются в будущем. Очевидно правовое невежество. В-третьих, законопроект предусматривает создать единый Центр, который будет подчинен президенту Украины и в который войдут представители различных министерств и ведомств. Необразованность. Это прерогатива президента, принимает указы и распоряжения", — отмечает Василий Вовк в комментарии РИА Новости Украина.

Как считает экс-сотрудник СБУ, если упустить еще более бессмысленные вещи, и задаться вопросом: кто и с какой целью инициирует разгул правового нигилизма в высших эшелонах власти? Можно сделать вывод, что это "юридически-правовой шатун", но его невозможно зажать в "руку Москвы". "Неужели они действительно такие безграмотные — там, наверху?!", — удивляется генерал службы безопасности.

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