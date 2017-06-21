Грызлов о законопроекте по реинтеграции Донбасса: попытка уйти от "Минска-2"

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам заседания группы заявил, что предложенный Киевом законопроект о реинтеграции Донбасса является попыткой создать альтернативу минским соглашениям.

По его мнению, вместо политического урегулирования делается упор на военное решение конфликта.

"По имеющейся информации, этот разрабатываемый в Киеве законопроект имеет целью создать некую альтернативу одобренным ООН минским соглашениям", — считает полпред.

По его словам, законопроект "не предполагает выполнения важнейших условий минских соглашений, а именно особого статуса Донбасса, амнистии и проведения выборов".

"Иначе говоря, этот законопроект не предусматривает комплексного политического решения проблемы. Вместо политического урегулирования делается упор на военное решение", — полагает Грызлов.

Таким образом, "возможное принятие законопроекта будет невыполнением соглашений, достигнутых в Нормандском формате с участием Германии, Франции и России", отметил полпред.

"Очевидно, что продвигает этот закон "партия войны" Украины. Это дерзкая попытка смены тактики блокады Донбасса на полномасштабную военную операцию. При этом предпринимаются шаги для поиска международной поддержки этих недопустимых действий, имеющих целью уйти от выполнения международно признанных соглашений, о верности которым украинская сторона многократно заявляла. Ревизия минских соглашений неприемлема и опасна", — подчеркнул Грызлов.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киеву необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. При этом президент выступил против отмены режима АТО до принятия этого закона.