В БПП сообщили, когда Рада рассмотрит закон о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Замглавы крупнейшей в парламенте фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Березенко заявил, что закон о реинтеграции Донбасса, вероятнее всего, будет рассматриваться в Раде на следующей сессии.

Ранее Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий военных. Текст законопроекта пока не был обнародован. Порошенко накануне в ходе визита в Вашингтон заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет вынесен на общественное обсуждение, а также представлен международным партнерам.

По словам депутата, законопроект о реинтеграции Донбасса вряд ли будет принят в первом чтении еще до конца этой сессии. Согласно календарному плану, Рада будет работать в пленарном режиме еще полторы недели и закроется 14 июля.

"У нас есть время для того, чтобы его (документ — ред.) детально изучить. И если это не произойдет в режиме первого чтения, не вижу никаких проблем, чтобы это стало основным вопросам осенней сессии в сентябре ", — сказал Березенко журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина".

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