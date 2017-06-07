Дело Тимошенко. Начинается война компроматов — депутат Белый

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Крупнейшая в Верховной Раде фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) требует заслушать бывшего экс-премьера Юлию Тимошенко, подписавшую газовые контракты с РФ в 2009 году, и рассмотреть вопрос о "совершении госизмены" и коррупционной составляющей этого соглашения, заявил во вторник глава фракции Артур Герасимов. Украинское фото Против лома. Юридически привлечь Тимошенко невозможно - адвокат

Позже в парламенте произошла перепалка между лидером фракции Радикальной партии Олегом Ляшко и Юлией Тимошенко, к которой подключились остальные нардепы обоих фракций. Лидер радикалов потребовал посадить Тимошенко за государственную измену.

Как считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока", открыв "ящик Пандоры" политики не будут жалеть средств на борьбу против политических по конкурентов.

"Сейчас все внимание политиков брошено на будущие президентские выборы. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко уже сейчас вступили в фазу активной борьбы, поэтому как могут льют грязь друг на друга. Можно не сомневаться, что после того, как лидера "Батькивщины" обвинили в государственной измене в ее политической силе с еще большим азартом будут "минусовать" президента. По большому счету, все эти события можно назвать стартом большой предвыборной кампании. Политики открыли "ящик Пандоры" и до последнего будут грызть друг-друга, как пауки в банке. Сейчас начнется война компроматов, мы станем свидетелями таких вещей, о которых никто и подумать не мог", — считает Алексей Белый.

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Депутат удивлен, почему вчерашние соратники Юлии Тимошенко сегодня ополчились на свою коллегу.

"Раньше эти же люди восхищались действиями Тимошенко и считали, что уголовное дело против нее было исключительно политическим преследованием. Теперь же они хотят ее посадить. Это банальный страх конкурента, никто не хочет открытой борьбы. В Украине сейчас нет человека, который был бы способен без запрещенных приемов доказать, что может быть лидером государства. "Передавить", узурпировать, сконцентрировать власть в своих руках — Порошенко действует в лучших канонах обвиняемой им "банды Януковича", — подытожил Белый.