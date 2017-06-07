Против лома. Юридически привлечь Тимошенко невозможно - адвокат

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В парламенте требуют проверить и привлечь к ответственности Юлию Тимошенко за газовые контракты 2009-го года. С таким призывом к антикоррупционным органам выступил глава фракции БПП Артур Герасимов. Юлия Тимошенко/Facebook Эксперт: в войне БПП с Тимошенко есть два нюанса

Депутат дал антикоррупционерам всего две недели. По завершении этого срока глава БПП предлагает им доложить в парламенте о результатах проверки. Герасимов также призвал парламентские комитеты по вопросам национальной безопасности и обороны, а также предотвращения и противодействия коррупции вызвать Тимошенко на свои заседания и заставить ее объяснить свои действия, которые он назвал "государственной изменой".

О перспективах проверок рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, управляющий партнер Международной юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" Ярослав Гришин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи вистачить призову на погоджувальній раді для офіційного запиту від антикорупційних наших органів?

— Якщо казати про юридичний аспект цього питання, то він, фактично, відсутній. Тому що в даному випадку є певні політичні лозунги, політичні маніпуляції. Тому що, якщо мова йде про депутатське звернення, який той же депутат народний Герсимов має сам повноваження скласти та оголосити його його погоджувальній раді або на сесії, або відповідних ЗМІ тощо. Тобто він може подати депутатське звернення, і по КПК навпродовж добу воно має бути внесене в Єдиний державний реєстр про вчинення кримінальних правопорушень. Далі виникає дуже цікаве питання. Я взагалі не знаю, хто там готував цю промову для Герасимова, що вони вимагають від прокуратури, від НАБУ дати їм якусь відповідь протягом двох тижнів. НАБУ і САП діють виключно у межах, передбачених КПК та відповідними спеціальними законами. І термін досудового розслідування складає два місяці після пред'явлення підозри. В даній кримінальній справі взагалі немає зараз підозри навіть. Тобто навіть про два місяці говорити ще передчасно, тому що не встановлений перелік тих осіб, яким можна пред'явити обвинувачення. Тому з яких підстав вимагати відповіді у два тижні, формально такої норми, такої букви закону взагалі не існує. Якщо вже казати про юридично-політичну складову цього питання, я далеко не фанат, скажімо так, Юлії Володимирівни Тимошенко, я не її адвокат, не захисник, але справа в тому, що і те обвинувачення, яке було їй пред'явлене, було декриміналізоване.

Тобто Тимошенко не можна притягнути до відповідальності? Facebook Юлии Тимошенко Тимошенко селфила главу фракции БПП, пока тот ее обвинял — спецкор

— Тобто не можна зараз ніяку особу по цій статті обвинувачити, тому що її взагалі немає. Немає обвинувачення, немає кримінальної справи, немає покарання без відповідної норми закону. Тому вона і була звільнена. Тому взагалі це є просто якийсь політичний лозунг. Крім того, треба сказати, що якщо перейти вже до фактичної обставини цієї справи, то в 2009 році був підписаний типовий контракт. Може подобатися Тимошенко або не подобатися, але всі на той час європейські країни, і не тільки європейські, а такі як Китай, вони також підписували ці типові газові контракти. Після цього в 2011 році було прийнято Енергетичний третій енергопакет, законів. Також було підписано відповідний меморандум і була вироблена така платформа правова, яка дозволила цим країнам-підписантам і Україні зокрема, звертатися до суду та визнавати недійсними угоди та ці контракти, оскільки вони фактично є несправедливими та дискримінаційними. І чому такі норми спочатку вони виникли в контракті? Тому що захищалися інтереси, дійсно, тих країн, які прокладували відповідні труби, це є дуже дорого. І для того, щоб потім якимось чином свої інвестиції виправдовувати, свої потрачені грошові кошти, було закладено принцип "бери або плати", тобто за будь-яких умов, для того, щоб затягувати в це питання інвестора. Питання економічні, і кон'юнктурні, ринкові, вони змінюються. І відповідно, є судове регулювання. Дійсно, рішення Стокгольмського суду — це перемога, це справедливе законне рішення, яке, знову ж таки, воно є принциповим. Тобто там немає цифр, там немає стягнень. Але відповідні принципи закладено для наступних правовідносин, за якими, зокрема, дійсно цей принцип "бери або плати", його скасовано. А казати про кримінальну відповідальність тут Тимошенко або тих, хто ці контракти підписував, підстав немає. Тут є політична відповідальність за те, що це може бути помилка, це може бути неправильний чи заангажований крок. Але не треба заміщувати все політикам відповідні органи НАБУ чи САП. Тому що ці відносини не мають на теперішній час кримінально-правового характеру, як би там окремим політикам цього б не хотілося.

Читайте также: Качановская ждет. Стокгольмский арбитраж и Тимошенко

І рішення Стокгольмського арбітражу не вносять ніяких підстав, аби ці нові якісь обставини викликали саме підстави для відкриття якихось кримінальних проваджень по тих контрактах?

— На мій погляд, як правозахисника, таких підстав немає. Знову ж таки, якщо НАБУ або САП вважають, що такі підстави є, вони самі можуть внести ці відомості в реєстр. В них є час для того, щоб ці відомості перевіряти. Якщо буде встановлена вина якихось осіб, а цей умисел має бути встановлений, тобто що дійсно було свідомо підписано цей контракт на таких кабальних умовах. Я вам скажу як правозахисник з таким активним десятирічним стажем, що не можна довести в цьому питанні умисел взагалі, що саме в 2009 році саме з таким умислом нанести шкоду державі Україна було ці контракти підписано. Якщо взяти політичні рішення, то їх дуже багато. Вони приймаються. А законів в нас сім тисяч за рік було прийнято. Ми ж не кажемо, що треба депутатів зараз до кримінальної відповідальності притягати за те, що вони дуже поганий закон Савченко прийняли, а внаслідок цього на свободу повиходила достатня кількість злочинців, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, внаслідок яких загинули люди. Тобто ми з цим постійно стикаємося і потім ці злочинці назад повертаються в місця позбавлення волі. І це масово по всій Україні. Але це — політичне рішення. За нього може бути політична відповідальність Надії Савченко чи депутатів, які підтримували таке рішення. Тому в даному випадку, на мій погляд, якщо проаналізувати, то це був 2009 рік. На теперішній час — 2017. Багато є проблем, пов'язаних з бідністю, з корупцію, з іншими питаннями. І в даному випадку саме ставити таке питання під кутом кримінального і притягувати до цього відповідні правоохоронні органи — це, мені здається, просто намагання замилити очі та просто щоб люди не думали про те, як погано зараз живеться, а знайти винних певним чином для цього. Але політично, політики мають право робити будь-який лозунг. Це їх право, це складова політичної діяльності. Але маніпулювати і ставити вимоги, наприклад, прокуратурі або НАБУ у двотижневий термін надавати відповідь, а ця вимога не ґрунтується на вимогах закону взагалі, то це є перевищення повноважень і це є просто для того, щоб ввести в оману тих людей, які не розуміють вимог закону. На жаль, ми розуміємо, що їх розуміють адвокати, правозахисники, тобто не багато хто.

Читайте также: Должники, субсидии и верх цинизма обанкротившейся власти

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог и политолог Ярослав Макитра заявил, что Владимир Гройсман готов нести политическую ответственность за свои слова в адрес Тимошенко и понимает, что ему это не добавляет баллов.

Также политолог Кость Бондаренко в эфире "ГС" заявил, что рост политических рейтингов Юлии Тимошенко стал для действующей власти большой проблемой.