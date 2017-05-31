Юрист: проверка посылок - грубейшее нарушение свобод и прав граждан

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах. Именно такие заголовки появились на страницах украинских изданий.

По данным первоисточника сообщений — Оpendatabot, который ссылается на свой источник, это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр. На этом же ресурсе можно посмотреть полный перечень брендов, которые могут не пропустить на границе.

В список запрещенных фирм вошли: Adidas, Apple, Canon, Chevrolet, Christian Dior, Coca-Cola, Levi's, LG, Honda, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Samsung, Subaru и сотни других. Всего в списке значится около 1150 наименований.

Накануне также появились сообщения о том, что таможня начала задерживать посылки с устройствами Meizu и Xiaomi, которые также, по данным сайта, находятся в "черном списке".

Информацию о якобы запрете ряда товаров, заказанных за границей, прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

УНИАН Нина Южанина. Архивное фото

(комментарий публикуется на языке оригинала)

Чи українці не зможуть тепер отримувати посилки від більше, ніж сотні брендів?

— Я спробую зараз пояснити, що насправді є в законодавстві та потім ми зможемо зробити висновки. Існує митний реєстр прав інтелектуальної власності. Він існує давно і починався він буквально з декількох назв фірм. Зараз він поповнився вже майже до тисячі. Тому що в країні існує, мабуть, в Мінекономрозвитку, департамент інтелектуальної власності. Всі компанії, всі бренди намагаються, не намагаються, а проводять реєстрацію задля захисту прав інтелектуальної власності в кожній країні. В тому числі і в Україні, сплачуючи за це велику суму збору. Що наша країна має робити? Захищати права інтелектуальної власності таких компаній. А це означає, що перевіряти всі вантажі, які ідуть, і великі, і малі, з товарами цих компаній, задля захисту права інтелектуальної власності. Що це означає? Це необхідно для перевірки на справжність цього товару, тобто на уникнення підробок під такими брендами.

Якщо продукт на митниці порахують несправжнім, тоді просто цю посилку не попускають на територію України, не зважаючи на те, що українець міг за неї вже сплатити кошти?

— Абсолютно вірно. Але уточню, що це не просто митник, а це інтелектуальний інспектор, який має чіткі критерії невідповідності товару оригіналу. І ці люди працюють в усіх країнах, тому такі процедури відбуваються в усьому світі. Але самий головний недолік, що роботи щодо великих партій товарів все-таки перевірялися, не проводилося в Україні. Зараз без пояснень, без дискусій щодо цього питання. Просто хоча би наголосити за тиждень, за місяць, митники приступили до виконання своїх функцій. Я насправді вчора намагалася зрозуміти, що спровокувало виконання, чи є якісь терміни критичні для нас по відповідальності за неперевірку, чи що відбувається. До цих пір ми не з'ясували ці обставини. Я думаю, що саме зараз зранку ми в комітеті розпочнемо розбиратися, що стало підставою такої екстреної затримки всіх і саме посилок, що відбувається на митниці з великими вантажами, чи це вибірковий якийсь підхід, чи це справді розпочалася робота, яку взяла на себе держава в плані захисту прав інтелектуальної власності. З'ясуємо і буде все відомо.

Ці заяви "Нової пошти" про те, що є затримки з надсиланнями через те, що митники все перевіряють. Вони саме з цим пов'язані?

— Тільки може з цим, тому що інших змін в законодавстві якихось взагалі немає. І до кодексу не вносилися зміни. Постановою Кабміну щодо цих питань теж не можна ніяких внести змін. Тому зараз дійсно треба розібратися, що послугувало таким поштовхом масової зупинки і що планує робити митниця. Тому що збурення величезні. Дійсно, я вам розказала, які є норми законодавства, і чому вони так різко почали виконуватися саме зараз, без роз'яснювальної роботи серед громадян, я не можу сказати.

Можливо, у вас є якісь рекомендації для громадян, які зіткнулися з такою проблемою, що їх посилки просто не пропустили? Що їм робити?

— Я зараз взагалі не можу сказати, що порекомендувати громадянам, тому що треба спочатку розібратися. І я хотіла би бачити і критерії автентичності товару, і чи може, як може запобігти людина тому, що вона придбає в інтернет-магазині все-таки підробку, не автентичний товар. Що далі відбувається? Адже вона витратила кошти і в неї немає можливості перевірити цей товар на відстані на автентичність. Тому який захист подальших, навіть витрачених коштів буде відбуватися, ми повідомимо згодом. Зараз нам треба розібратися по суті, що це за процедура, чи вона буде носити тепер постійний характер і потім будемо напрацьовувати рекомендації.

Свое мнение о задержке товаров на границе выразил в эфире "ГС" также юрист Евгений Лосовский.

Что вообще происходит на украинской таможне?

— Простым словом, грубейшее нарушение свобод и права выбора граждан. Во-первых, на самом деле в Украине, как в целом и в Европе, руководствуются только законами. Все остальное, что является инструкциями, положениями — это все подзаконные акты, которые абсолютно не обязательны к выполнению. На самом деле никто не может запретить гражданину выбрать подделку, оригинал, абсолютно нет никаких законодательных актов, которые бы это запрещали. Теперь вопрос второй. Все, что не используется для получения прибыли, коммерческого использования, опять-таки не может быть в данном случае ограничено. На самом деле мы переходим в ручной режим управления теперь уже и покупками, которые в следующем, после покупок, ограничения свободы, коснется вопрос уже и распределения денежных средств. Вы же понимаете, что дальше за вопросом приобретения товаров будет следовать, куда мы можем что-либо перечислят или не можем перечислять. Поэтому это начало длинной большой цепи событий. А ручное регулирование — это прежде всего коррупция. Например, в посылке может присутствовать не только заказ, а еще и материальные вещи, связанные с личным использованием приобретения каких-либо товаров, которые являются сугубо личными, индивидуальными. Вы себе представляете, что без решения суда, инспектор может открывать на свое усмотрение любой предмет, точнее, посылку, которую он посчитает необходимой. Даже, наверное, в нацистской Германии такого не было во время Великой Отечественной войны.

В каких случаях у таможенников или налоговиков действительно есть основания для проверки или конфискации посылок?

— Во-первых, это получение юридическим лицом по каким-либо оперативным сведениям или по товарным накладным большого количества каких-либо предметов, как мы говорили, Iphone или каких-либо брендовых марок, у которого могут возникать сомнения в праве именно использования личным, а будет предполагаться коммерческое использование. Дальше, по оперативно-техническим материалам будет известно, что в рамках какого-либо уголовного дела данная компания проходила, то есть использовала, продавала и получала прибыль не налогооблагаемую, то есть уход от налогообложения. Поэтому вывод всего лишь один. Эти юридические лица скрывают данную прибыль и используют данные бренды незаконно, без согласования с лицензированными дилерами данной торговой марки. Это только в данном случае. В-третьих, в отношении какого-либо физического лица есть уголовное производство, где проходит данное лицо, как торговец, например, данными брендами. Во всех остальных случаях это абсолютный авантюризм.

Каким образом туда привязывают защиту авторского права, интеллектуальной собственности? Разве это не должно происходить по обращению правообладателя?

— Только в случае одном, когда будет доказано, что данное авторское право используется незаконно, как торговая марка, для личного обогащения. Теперь более того, определить в данном случае оригинальный это или не оригинальный предмет, необходимо провести экспертизу. Экспертиза проводится только в рамках уголовного дела. И может быть назначена в данном случае следователем. Поэтому я думаю, что задержки будут глобальные. И раскрытие данных предметов является абсолютно незаконным.

Можно как-то рассчитывать на компенсацию в случае задержки посылки? Куда обратиться? president.gov.ua Президент за решеткой. Как Порошенко съездил в Одессу

— Результат будет практически негативный, если объективно. Никто не будет в таких количествах рассматривать в данном случае жалобы. Никто не будет в судах рассматривать при таком количестве получаемых посылок, а о компенсации вообще можем забыть. Это честно и прямо. Ни в одном заседании суда при количестве необходимого доказательства ущерба, необходимо доказать действия, которые были противозаконными. Для этого необходимо документирование. Получение доказательств судом. Поэтому просто без доказательств компенсация не реальна. Никто ее не получит. Также гораздо дороже будет доказывать в судебных инстанциях по времени работы адвокатов и юристов, чем сам предмет даже по итогу получить. Поэтому вопрос только в одном — вопрос в политическом регулировании данного процесса. И соответственно позиции граждан.

То есть пока вся эта ситуация не прояснится, украинцам, которые не смогут защитить свои права, лучше воздержаться от заказа из-за рубежа?

— Честно и по-человечески, и не с высокой юриспруденции — абсолютно верно. Результат любой борьбы в данном случае не будет равен цене покупки.

Ранее директор Института социально-экономических трансформаций Илья Несходовский в эфире радиостанции ГС заявил, что пока можно завезти любой товар с высокой добавленной стоимостью без налогов, то в Украине никто производить эту продукцию не будет.

Также сопредседатель таможенного комитета Европейской Бизнес Ассоциации Александр Лазарев в эфире "ГС" пояснил, что кроется за словами Владимира Гройсмана о планах по модернизации таможенной службы и увеличению поступления от ее работы в бюджет.