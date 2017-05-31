ГФС объяснила, почему таможня задерживает посылки с товарами из-за рубежа

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Ограничения ввоза товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит по требованию правообладателей или их представителей, заявил директор департамента организации таможенного контроля Государственной фискальной службы Алексей Василенко.

"Такие ограничения применяются только в случае, если продукция контрафактная, или если ее происхождение не удалось установить", — сказал Василенко, комментируя информацию о запрете на ввоз товаров известных брендов, накануне распространенную СМИ.

Он также подчеркнул, что в соответствии с Таможенным Кодексом Украины, все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить, является ли данный товар оригинальным.

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"В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины. Зато при отсутствии нарушений прав интеллектуальной собственности правообладатель информирует таможню о возможности восстановления таможенного оформления такого товара. В большинстве случаев именно так все и происходит, и покупатели получают свой товар. Такая же процедура применяется в Украине давно. С одной стороны она защищает права потребителей на получение качественного оригинального товара, с другой стороны защищаются авторские права производителя", — цитирует представителя ГФС Правительственный портал.

Он категорически опроверг информацию о том, что таможням дано указание запрещать физическим лицам ввоз в Украину товаров, права на торговые марки которых заявлены в таможенном реестре.

"Указанное не соответствует действительности, поскольку таможням такие указания ни устно, ни письменно от ГФС не поступали", — отметил Василенко.

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Ранее сообщалось, что украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами более тысячи брендов, приобретенными в иностранных интернет-магазинах. Задержания происходили на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.