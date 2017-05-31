Посылки из интернет-магазинов - запрет, высосанный из пальца

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украинцев встревожила новость, что таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах. Это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.

Все поступления проходят обязательную проверку, а правообладателю предоставляется возможность определить, является ли данный товар оригинальным.

В список торговых марок, которые может не пропускать таможня, входят такие бренды, как Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие. В список запрещенных также вошли дочерние предприятия Roshen.

Директор Департамента организации таможенного контроля Государственной фискальной службы Алексей Василенко заявил, что ограничения ввоза товаров известных брендов, приобретенных в иностранных интернет-магазинах, происходит только по требованию правообладателей и применяются только в случае, если продукция контрафактная или если ее происхождение не удалось установить. В случае установления контрафактности товар не попадает на таможенную территорию Украины.

"Во-первых, никаких изменений в законодательстве не произошло. Единственное, на чем это может базироваться — кто-то зарегистрировал как интеллектуальную собственность право собственности на ту либо другую торговую марку. Существует, конечно, очень много проблем с регистрацией интеллектуальной собственности: некоторые люди регистрируют зубочистки, плечики для одежды, клапаны для Mercedes-Benz, к которым вообще отношения не имеют, но каким-то образом выходит, целый ряд адвокатских контор регистрируют практически всю парфюмерию и прочее. Но реестр существует, и товары, которые в него входят, могут ввозиться и продаваться с разрешения собственника той или другой торговой марки — это так называемое право интеллектуальной собственности", — сказал советник президента Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины по таможенным вопросам Анатолий Сербайло в комментарии РИА Новости Украина.

Кроме того, появились сообщения, что гражданам запретят ввозить товары, купленные за границей, но, как пояснил эксперт, это не так.

"Если товар куплен в сети, то вполне возможно, что граждане купили его у того, кто владеет таким правом собственности в Италии, Франции, Венгрии и так далее, то есть в странах где находились украинцы во время покупки", — сказал Сербайло.

Что касается почтовых пересылок, то судя по заявлению представителя Департамента организации таможенного контроля ГФС, нигде никаких письменных и устных указаний не давалось, считает эксперт.

"То, что письменных не давалось, я и не сомневаюсь. Разве что это идет уже где-то в торговом обороте: речь не о просто приобретении товаров указанных торговых марок, вероятно, существует где-то точка, которая владеет контрафактными товарами, и в большом оптовом смысле начинает по почте рассылать их в продажу. И, конечно, это не правильно, и такие товары несомненно не должны пропускаться на территорию Украины. Тут нужно видеть объемы и владеть информацией, кто, откуда и куда присылает. Я не думаю, что кто-то мог дать указание: все товары определенной марки, допустим, Apple, не пропускать не территорию Украины. Усилить где-то контроль за обладанием торговой марки и получить какую-то информацию — вполне возможно, и тогда можно их останавливать, но я не знаю, насколько владеет такой информацией фискальная служба", — пояснил Сербайло.

Эксперт обратил внимание, что несмотря на разговоры и публикации в прессе, массовых жалоб на то, товары из реестра не пропускаются таможней, нет.

"Это неожиданно, в течение двух дней, вышло в эфир, но до этого какого-то обсуждения данной проблемы не было. Скорее всего, эту проблему поднимают те, кто как раз заинтересован в развитии сети торговли контрафактными товарами", — заключил эксперт.

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