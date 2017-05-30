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    Общество

    На таможне начали задерживать посылки с Meizu і Xiaomi

    (обновлено: )113521
    Представитель марок Meizu и Xiaomi сообщил, что в марте на территорию Украины "был ввезен контрафактный товар" и таможня не остановила его оформления.
    Таможня
    УНИАН

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В течение последних двух недель посылки с телефонами марок Meizu и Xiaomi начали останавливать при прохождении украинской таможни по заявлению правообладателя.

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    Как сообщает ain.ua, посылки с Xiaomi в страну пускают, но с доставкой Meizu из зарубежных магазинов могут быть проблемы. Так как правообладатель обратился в таможню с заявлением о нарушении прав.

    Бывший директор "Цитрус Трейд", а сейчас представитель ТМ в Украине, оформила письмо, в котором она указывается как представитель Meizu и Xiaomi. По данным "Цитрус", она в компании не работает с 2011 года, но "Цитрус" и Meizu с ней сотрудничают.

    В письме говорится о том, что в марте на территорию Украины "был ввезен контрафактный товар" и таможня не остановила его оформления, как должна была. Представитель ТМ призывает ГФС принять меры по этому поводу.

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