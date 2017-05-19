Южанина: таможни Одессы и Днепра – рекордсмены по нарушениям

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Ежедневные таможенные платежи выросли почти на 500 миллионов гривен. Если до недавнего времени они составляли 800 миллионов гривен, то сейчас сумма поступлений достигла уже 1,3 миллиарда гривен.

Такие цифры сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, увеличение таможенных платежей наблюдается в течение последних нескольких месяцев.

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За счет чего выросли ежедневные таможенные платежи и действительно ли они увеличились на 500 миллионов гривен, рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Чи дійсно митні збори тепер складають 1,3 мільярда гривень в день? А що це за збільшення?

— Хочу вам повідомити, що як не абсурдно це буде звучати, але ми кожного засідання комітету в питаннях "різне" обов'язково обговорюємо ті проблеми, які є на митниці. І буквально в цю середу в нас відбулася така зустріч, де ми мали змогу надати один одному всі матеріали про ті неподобства, які продовжують діяти на всіх митницях. Буквально на всіх. І коли чуєш про збільшення платежів на митницю, звісно, нам, як профільному комітету, хотілося б, дуже добре було б розібратися, завдяки чому збільшення відбулося. Хочу повідомити всім слухачам, що, по-перше, в грудні місяці було прийнято ряд змін в Податковий та Митний кодекс, які як раз і забезпечують левову частину збільшення платежів. Це і мита, і акцизи, і ПДВ при оформленні імпорту товарів. Десь в середньому справді митні платежі збільшилися на 24%. І завдяки вартісному вимірюванню, і завдяки кількісному також. Тому треба аналізувати щодо, наприклад, вартісних показників. По-перше, підвищено ціни на нафтопродукти на світовому ринку. Це вплинуло на збільшення бази оподаткування. Це дало приріст і як ПДВ, так і акцизного податку. Не забувайте, що ми акциз на імпортні нафтопродукти підвищили в минулому році. В цьому році діє нова ставка. Не треба забувати про те, що левову частину збільшення ПДВ принесла відміна пільги, яка стосувалася НАК "Нафтогаз" при імпорті газу. І це стосувалося зимових періодів, таке збільшення ПДВ в бюджет давало десь до мільяда в місяць. Тому коли ми говоримо про збільшення на 500 мільйонів в день — це справді є такий показник. Але коли його починаєш розбирати, то він в більшій мірі залежить від того, що були змінені норми оподаткування ще в минулому році на цей рік.

Можливо, такий день в Україні настане, коли на митниці все буде добре? І наскільки тоді зростуть надходження з митниці?

— З одного боку дуже погано, що в нас такі є проблеми на митниці. А з другого боку, це надає нам можливість нарешті здобути в бюджет додаткові платежі. Тому що ми вже маємо змогу автоматизувати більшість процесів і відслідковувати дуже багато показників, на які можемо згодом впливати. Ми, наприклад, проаналізували, що в останні місяці в цьому році у нас питома вага основного розмитнення товарів, питома вага між митницями різко змінилася. Наприклад, Київська обласна митниця велику кількість вантажів зменшила, кількість вантажів перейшла на Одеську митницю. І ми більш глибоко почали аналізувати, а що ж відбувається на Одеській митниці тощо. Тобто ми вже знаємо, де є проблеми, і в чому може бути оптимізація при розмитненні на Одеській митниці. Ми розбираємося, через яких платників саме відбуваються такі зловживання, що це саме за зловживання. І будемо дуже продуктивно працювати з ДФС для того, щоб в подальшому спрямовувати всі зусилля як раз на боротьбу з тією оптимізацією, яка не зменшується. А це резерв надходжень в державний бюджет. Тому що нам працювати є над чим. Але в цих збільшеннях щоденних, звісно, є здобутки щодо як раз боротьби з такими проявами, які відбувалися все життя на митниці. Не можна сказати, що нічого не змінилося. Навіть завдяки тій нормі, що 10% від перевиконання індикативних платежів залишаються на митниці для використання, для інфраструктури, для виплати заробітної плати митникам, це є той інструмент, який вплинув все-таки на те, щоб і митники були зацікавлені в тому, щоб державний бюджет отримував більше платежів.

Можете з нами поділитися основним пулом проблем на українській митниці зараз?

— За нашим аналізом на Одеській митниці продовжують відбуватися такі порушення, як зменшення кількісних показників товарів. Якщо аналізувати ці великі контейнери, то саме в цьому відбувається таке обдурювання держави. Потім дуже часто зараз чомусь відродилася така схема оформлення товарів не за своїм найменуванням. Тобто так звана схема оформлення товарів під прикриттям. Я думаю, що це як раз ті варіанти, щоб, можливо, якби був такий постійний контроль зі сторони митниці і справжній контроль, то ми би могли убезпечити від таких зловживань. Але, наприклад, Дніпровська митниця, також вона є серед лідерів, за нашим аналізом, яка допускає порушення митного законодавства. Також через оформлення товарів під прикриттям. Тобто дає неправдиві відомості. Через це значно занижуются митні платежі.

На наших західних кордонах є лідери з порушень?

— Ні, якщо взяти всі митниці, то 80% всіх товарів переміщуються в режимі імпорту через Одеську, Київську міську, Дніпровську і Київську обласну митниці. Але щодо західних митниць, там своя специфіка. Є зловживання на перший погляд в сумарному виразі не значущі. Але дуже значимі в тому, що там велика кількість громадян України задіяна в тих порушеннях, які відбуваються через західні митниці.

В такому маленькому імпорті, коли людина з собою щоб одна провозить?

— Не тільки з собою, а ще використовують людей для того, щоб вони як громадяни, виїжджали з України, заповнювали в автобусі просто сиділи, під них оформлюють різний товар, який навіть людина і не бачить, що це за товар. Ми бачили не один раз епізоди, це стосувалося навіть і бурштину, тощо, під прикриттям людей, які дають себе використовувати як пасажири автобусу, 30 чоловік, які перетнули кордон і повернулися назад. Я не говорю про те, що вже люди і для власних дрібних підприємницьких цілей весь час курсують з України і в Україну, заробляючи при цьому незначні кошти. Коли маєш можливість порахувати, то дивуєшся, для чого використовувати такі схеми. А цим вбивається мілкий бізнес тих офіційних суб'єктів підприємницької діяльності, які намагаються працювати в цих регіонах. Тому з тими регіонами є своя специфіка, для них треба вибудовувати окрему митну політику і намагатися відпрацьовувати її з людьми, з мешканцями цих регіонів.

Чи відчулися якісь зміни в роботі митниці і ДФС? Без Романа Насірова щось змінилося?

— Мені здається, що ще при Насірові зімни почалися з того періоду. Мені здається, що просто треба працювати більш комплексно. Не можна точечно розбиратися з кожною митницею, переміщувати керівників безкінечно. Взагалі в нас роботи на митниці просто дуже багато.

Якщо у вас є цифри чи дані статистики, сам товарообіг український, імпорт в Україну зріс останнім часом?

— Зріс товарообіг. Якщо ми говоримо про вартісне вимірювання, то десь на 33%.

Ранее нардеп Вячеслав Константиновский в эфире "ГС" заявил, что непрофессионализм инспекторов ГФС часто приводит к ложным обвинениям, а глава НАПК Наталья Корчак подчеркнула, что для успешной проверки е-деклараций нет доступа ко всем базам данных.