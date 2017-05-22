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    Таможенные органы будут конфисковать добытый в ЛДНР уголь - Насалик

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    Глава Минэнерго Игорь Насалик сообщил, что принимаются все меры для того, чтобы уголь из ОРДЛО не попадал на территорию Украины, и он, по словам министра, не попадет.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба и Энергетическая таможня будут конфисковать уголь, который импортируется в Украину и был добыт на шахтах неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

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    "Если этот уголь попадет на территорию Украины, причем с помощью каких-либо структур, которые его поставляют, топливо будет просто конфисковано", — цитирует УНИАН Насалика.  

    Министр также сообщил, что основные поставки угля, которые ранее были законтрактованы энергетическими компаниями, еще не пришли в Украину, а когда эти поставки начнутся, то весь импортный уголь будет проходить химический анализ, чтобы не допустить попадания на территорию Украины угля из зоны АТО. 

    "Каждый уголь в зависимости от шахты имеет свой "отпечаток пальца" — геологическую структуру и свои показатели. Импортированный в Украину уголь будет подвергнут химическому анализу… Мы принимаем все меры, чтобы уголь из ОРДЛО не попадал на территорию Украины, и я уверен, что он не попадет", — сказал Насалик, добавив, что также частные украинские компании ведут свой мониторинг поставок угля из-за рубежа.

    Ранее Насалик сообщил, что Украина рассматривает возможность закупок угля в Казахстане и США.

    В Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Позднее Кабмин уже трижды принимал решение о продлении действия чрезвычайных мер. По словам главы Минэнерго Украины, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.

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