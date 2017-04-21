У украинцев начнут изымать заграничные посылки - СМИ

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Таможенные службы получат право уничтожать подделки, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, общим количеством в одном отправлении до трех штук и весом до 2 кг. Соответствующие нормы должны появится в Таможенном кодексе до конца 2017 года – предельного срока имплементации регламента ЕС № 608/2013.

"Украинцы, заказывающие товар из-за границы, скажем, по каталогам из Китая, рискуют не увидеть своих обновок. Для этого будет прописан особый порядок уничтожения продукции, которая нарушает права интеллектуальной собственности", — сообщает UBR.

Представитель департамента организации таможенного контроля Государственной фискальной службы Алексей Гащицкий заявил, что соответствующий законопроект год находится в парламенте (№4614), но пока только обсуждается в комитетах Рады.

Согласно сообщению, о решении уничтожить посылку декларанта обязаны уведомить по факсу или по электронной почте и ждать ответа 10 рабочих дней. За этот срок владелец товара (то есть конечный покупатель) через декларанта должен письменно либо согласиться на уничтожение посылки, либо возразить против этого. Молчание будет расценено как согласие. Если владелец против, то вся информация о том, кто кому, когда и что отправил поступит правообладателю. И уже тот за 10 дней вправе подать на декларанта или владельца товара в суд, а в качестве обеспечения иска запретить таможне проводить оформление.

Ранее руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что власть пытается демонстрировать эффективную борьбу с коррупцией с системе налогово-таможенной службы.