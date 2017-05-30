Таможня перестала пропускать товары из зарубежных интернет-магазинов - СМИ

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Украинская таможня перестала пропускать посылки с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах; в "черный список" входит продукция 1148 международных производителей, сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

Как отмечается, это происходит на основании перечня объектов интеллектуального права, включенного в таможенный реестр.

В список торговых марок, которые перестанет пропускать таможня вошли: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nike, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Sony, Subaru, Xerox, Xiaomi и многие другие.

Кроме того, в список запрещенных вошло одно из дочерних предприятий Roshen, а также Киевский картонно-бумажный комбинат (запрет касается бренда Soffione), который, в частности, выпускает туалетную бумагу.

"Если ничего не изменится, в украинских магазинах поднимутся цены, а покупки за рубежом станут рискованными. Бизнесу придется либо идти "в подполье", либо сокращать ассортимент и терпеть убытки. Будет расти черный рынок, и, соответственно, коррупция", — говорится в сообщении на сайте сервиса.