Это провал. Эксперт об уровне вооружения Воздушных сил и ВМС Украины

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Расходы на украинскую армию сократились. Об этом свидетельствуют результаты исследования Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

В 2016 году реальные расходы на оборону в нашей стране сократились, несмотря на номинальное увеличение финансирования. Если в цифрах, то в прошлом году на армию потратили 87,5 миллиарда гривен, а это на 8,5 миллиарда больше, чем в 2015 году. Но если считать в валюте в фиксированных ценах этот показатель уменьшился.

В прошлом году доля расходов на оборону упала до 3,8% ВВП с отметки позапрошлого года — 4% ВВП. Аналитики Стокгольмского института такое сокращение расходов объясняют снижением интенсивности боевых действий на Донбассе. Также в отчете указано, что мировые военные расходы в 2016 году составили почти 1,7 миллиарда долларов или 2,2% мирового ВВП. Больше всего денег на оборонку в прошлом году потратили в США, Японии и России.

Причины сокращения расходов на украинскую армию прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт группы Национальная безопасность и оборона реанимационного пакета реформ Сергей Коваленко.

Как трактовать эти данные Стокгольмского института о том, что сумма расходов в гривне на оборону вроде бы и растет, но в валюте соотношение с ВВП падает?

— Эти цифры надо трактовать очень осторожно. В Украине цифры, которые декларируются последние годы — это расходы в целом на безопасность, оборону и правоохранительные органы. Институт подсчитывает расходы, которые касаются непосредственно обороны и обороноспособности страны. Это первый фактор и второй фактор — это курсовая инфляция. То есть в 2015 году у нас средний курс НБУ был 24 гривны за доллар, а в 2015 году — больше 25. Институт соответственно, подсчитывает расходы в долларах. То есть если говорить о долларах, то, конечно, немножко у нас просело финансирование, но в гривневом эквиваленте оно выросло. Поэтому говорить об уменьшении нельзя, потому что у нас бюджет строится в гривне.

Можем ли мы говорить, что несмотря на заверения чиновников о том, что расходы на оборону растут, на самом деле все не так радужно?

— Про оборону нельзя так сказать, потому что была выдержана та же сумма в процентном соотношении к ВВП. Она приближается примерно к 3%. Это было и в 2015, и в 2016 году. Именно на оборону.

Остальное идет на нужды МВД?

— Не только МВД. Это МВД, СБУ, Нацгвардия и Госпогранслужба. Это все наши правоохранительные, военные и милитаризированные органы.

Международные аналитики говорят, что видят некую связь между уменьшением финансирования и снижением активности боев на Донбассе.

— Я думаю, это притянуто за уши. Аналитики просто не хотели делать глубокий анализ. Расходы не сокращались и их невозможно сократить, их надо наращивать. Потому что Вооруженные силы очень далеки от того потенциала, который нам нужен. И если говорить о том, что мы сформировали более-менее хорошие сухопутные войска, то самые высокотехнологичные виды Вооруженных сил как воздушные силы, так и военно-морские силы, надо доукомплектовать и закупать самое дорогостоящее вооружение и технику. Ведь танки и бронемашины гораздо дешевле, чем один самолет. А тут у нас все же не то, чтобы полный провал, но еще очень много работы.

Стокгольмский институт поясняет, что расходы на оборону стран западной Европы второй год растут. Связано ли это с ситуацией в Украине или общим требованием НАТО?

— На самом деле эти два фактора взаимосвязаны, то есть это и Украина, и общее требование НАТО. Требование НАТО появилось не на пустом месте. НАТО решило повышать коллективную безопасность, потому что последние годы политика была достаточно пацифистская — все сокращали расходы на военные нужды, использовали их больше на социальные. Увеличение расходов на оборону — это общий тренд, который продиктован геополитическими факторами и требованиями руководства НАТО.

Параллельно при этом увеличивают расходы все ключевые страны — США, РФ, Китай и Саудовская Аравия. Можем ли мы говорить, что на сегодняшний день наблюдаем новый виток гонки вооружений?

— Естественно, это гонка вооружений в чистом виде. Как правило, все страны, даже не очень большие, опасаются, что если ключевые страны мира будут втянуты в какой-то конфликт, то возможно возникновение, в том числе, локальных конфликтов. Если отвлечь внимание США от регионов Ближнего Востока, Северо-Тихоокеанского региона, то там возможно возникновение локальных конфликтов. Поэтому страны к ним готовятся потенциально.

Украина ведь тоже входит в топ-экспортеров оружия согласно данным того же Стокгольмского института. Мы можем воспользоваться гонкой вооружений для подъема своей промышленности и для заработка денег?

— Безусловно можем и это необходимо делать. Оборонная отрасль у нас самая наукоемкая и там самая высокая добавленная стоимость из всей группы товаров, которая продается за рубеж из Украины. Это делать нужно, но все-таки, как мы видим по многим публикациям в прессе, есть много вопросов к структуре нашей оборонной отрасли. Сфера торговли оружием очень чувствительна к скандалам. Там есть своя специфика и чтобы держаться на этом рынке, нужно работать очень сильно. А коррупция там имеет место. Это нельзя скрывать. Но коррупция весьма специфическая. От коррупции не должно страдать качество. У нас иногда чьи-то коррумпированные интересы могут выходить на первый план. Поэтому нам необходимо очень много внимания уделять тому, чтобы наша оборона была конкурентоспособной.

Свое мнение о том, стоит ли правительству увеличивать оборонный бюджет в текущих условиях, выразили также радиослушатели Голоса Столицы.

Петр Григорьевич, Киев: Сам по себе оборонный бюджет ничего не означает, если военное производство находится на основе общего производства. Как в СССР было общее машиностроение. Нужен оборот, а продавать уже нечего. Из СССР что осталось, уже продали. То есть говорить о военном бюджете бессмысленно. У нас уже все развалили. Надо думать, с чего начинать, чтобы строить всю эту цепочку. Военный бюджет — это тоже цепочка от начала до конца — промышленность, производство и рыночное производство. Надо просто думать, а не лезть в разные авантюры.

Владимир, Киев: Почему-то никто не говорит о том, сколько денег, выделенных на оборону, доходит до назначения. В этом никто не заинтересован, зато средства разворовываются. Поэтому пока мы не остановим тотальное воровство, это будет бездонной бочкой.

Андрій, Київ: Справа в тому, що військовий бюджет необхідно збільшувати. Країна в стані війни. Але і припинити розкрадання треба. Також треба створити комісію із депутатів ВР, які будуть контролювати витрати військового бюджету на закупівлю і розробку озброєння. Треба обирати людей, які готові життя покласти за Україну, тоді вони нічого красти не будуть.

Валерий, Киев: Бюджет оборонный в условиях войны нужно увеличивать, но нужно просто заключить контракт с международной аудиторской компанией, придать публичности по несекретным номенклатурам и получить результат — все деньги будут доходить туда, куда нужно. Нужно хоть раз за три года новой власти провести реальный аудит потраченных денег.

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