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    Выставка вооружений и оборонных систем LAAD в Бразилии

    (обновлено: )52
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    YASUYOSHI CHIBA / AFP
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    YASUYOSHI CHIBA / AFP
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    YASUYOSHI CHIBA / AFP
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    YASUYOSHI CHIBA / AFР
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    YASUYOSHI CHIBA / AFР
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    YASUYOSHI CHIBA / AFР
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    YASUYOSHI CHIBA / AFР
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    YASUYOSHI CHIBA / AFР
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    Выставка вооружений LAAD в Бразилии
    YASUYOSHI CHIBA / AFР

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    Выставка вооружений LAAD в Бразилии

    Международная выставка авиационных и оборонных систем Latin America Aerospace and Defence проходит в столице Бразилии. На ней представлены новейшие разработки техники военного и гражданского назначения.

    В работе выставки принимаю участие 195 официальных делегаций, более 600 компаний. Организаторы прогнозируют, что выставку посетят около 37 тыс человек.

    Смотрите также фотоленту: Международная выставка мототехники "Мотобайк 2017" в Киеве

    Ранее сообщалось, что предприятия государственного концерна "Укроборонпром" впервые продемонстрировали украинскую военною технику на международной выставке LIMA-2017 в Малайзии.

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