Выставка вооружений и оборонных систем LAAD в Бразилии

Международная выставка авиационных и оборонных систем Latin America Aerospace and Defence проходит в столице Бразилии. На ней представлены новейшие разработки техники военного и гражданского назначения.

В работе выставки принимаю участие 195 официальных делегаций, более 600 компаний. Организаторы прогнозируют, что выставку посетят около 37 тыс человек.

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Ранее сообщалось, что предприятия государственного концерна "Укроборонпром" впервые продемонстрировали украинскую военною технику на международной выставке LIMA-2017 в Малайзии.