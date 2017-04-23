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    Визит Тины Кайданов в Украину: будет обсуждаться вопрос вооружения - эксперт

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    Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что вопросы международного сотрудничества с Украиной в сфере безопасности во время визита Тины Кайданов будут подниматься, но за закрытой дверью.
    Тина Кайданов
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    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. На этой неделе Украину посетит заместитель помощника секретаря Государственного департамента США по политико-военным вопросам Тина Кайданов. Кроме нашей страны она посетит Германию и Эстонию. Главная цель ее визита — обсуждение вопросов международной безопасности. Как отмечается, Тина Кайданов в Украине встретится с гражданскими и военными официальными лицами, чтобы обсудить широкий круг политических и военных вопросов, включая помощь в сфере безопасности, военное сотрудничество и связанные с ними вопросы.

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    Какие вопросы будут подыматься Тиной Кайданов, спрогнозировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

    "Будет идти речь и о помощи США Украине, и о военном сотрудничестве. Это находится в контексте ее полномочий. То есть международная помощь в сфере безопасности, двусторонние отношения, которые связаны в том числе с вооружением или коммерческой продажей вооружения, которое производится в США. Я не исключаю, что за закрытой дверью этот вопрос будет подниматься", — заявил эксперт.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter сообщил, что президент Украины Петр Порошенко проводит телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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