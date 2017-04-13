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    Полторак обсудил с конгрессменами США поставки Киеву вооружений

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие и новые обстрелы (85)

    (обновлено: )49201
    Во время встречи министр обороны обсудил с представителями конгресса США текущую ситуацию на востоке Украины, ход военной реформы и вопрос о возможности предоставления Киеву оборонительного оружия, сообщил Степан Полторак.
    Степан Полторак с представителями конгресса США
    Степан Полторак в Facebook

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что обсудил с представителями конгресса США ситуацию в Донбассе и вопрос о возможности предоставления Киеву оборонительного оружия.

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    "В ходе встречи мы обсудили текущую ситуацию на востоке Украины, ход военной реформы и вопрос о возможности предоставления Украине оборонительного оружия", — написал Полторак в четверг на своей странице в Facebook.

    По его словам, США заинтересованы в эффективных реформах в Украине. "Соединенные Штаты Америки заинтересованы в успехах Украины и эффективных реформах. Во время сегодняшней встречи представители конгресса США, которые являются членами комитета вооруженных сил, подтвердили свою четкую позицию относительно поддержки Украины в нашей борьбе за территориальную целостность", — добавил министр.

    Сейчас США оказывают военную помощь Киеву, но пока только в виде обмундирования и оборудования. Вопрос предоставления Киеву "летального вооружения" не раз поднимался, но Киев такого оружия так и не получил. Ранее командующий вооруженными силами НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти заявил, что выступает за поставки летального вооружения Украине.

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