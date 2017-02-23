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    Минобороны: Украина выполняет Договор об обычных вооруженных силах в Европе

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    По информации Минобороны, были проинспектированы десятая горно-штурмовая бригада и 12-я отдельная бригада армейской авиации с целью контроля за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под ДОВСЕ.
    Полеты бригады тактической авиации командования Центр ВВС Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Украина в полном объеме выполняет обязательства по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявили в среду в пресс-службе министерства обороны страны.

    Зимние полеты истребителей ВВС Украины на Прикарпатье. Видео
    Канал "Военного ТВ Украины" на Youtube
    Зимние полеты истребителей ВВС Украины на Прикарпатье

    По данным ведомства, в период с 13 по 17 февраля 2017 года инспекционная группа Германии в составе девяти человек проводила на территории Украины инспекции в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

    "По результатам проведенных верификационных мероприятий, инспекционная группа ФРГ подтвердила, что Украина в полном объеме выполняет обязательства по Договору об обычных вооруженных силах в Европе", — говорится в сообщении.

    Как отметили в Минобороны, были проинспектированы десятая горно-штурмовая бригада и 12-я отдельная бригада армейской авиации с целью контроля за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающих под действие ДОВСЕ.

    ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году, а в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный вариант ДОВСЕ. Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны: Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Россия в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

    Ранее Порошенко в среду заявил, что власти страны в 2017 году направят на разработку и закупку новых образцов вооружений 9 миллиардов гривен.

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