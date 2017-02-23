Марчук: Украина отвела тяжелые вооружения и проинформировала ОБСЕ

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Украина выполняет все взятые на себя международные обязательства по отводу тяжелого вооружения, но сталкивается с провокациями, заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности на переговорах в Минске Евгений Марчук в эфире телеканала "112 Украина".

"Только в феврале — трижды инициатива была Украины, трижды ОБСЕ — об установлении режима тишины и разведении тяжелого вооружения. В большинстве тяжелое вооружение разведено, но после Авдеевки все разрушилось, переговорный процесс был отброшен практически в начало", — сказал Марчук.

Марчук сообщил также, что Россия в принципе поддерживает идею разведения.

"Украинская сторона еще 8 февраля передала ОБСЕ информацию о местонахождении тяжелого вооружения и до 20 февраля мы выполнили все процедуры… 20 февраля со стороны противника было 62 обстрела, 21 — 85. С 1 января по 22 февраля по позициям сил АТО НВФ нарушили режим тишины 3129 раз, выпустили по позициям сил АТО 37840 мин и снарядов. Россия с одной стороны признает документы ОРДЛО, с другой — провоцирует Украину на выход из переговорного процесса", — подчеркнул представитель Украины.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.