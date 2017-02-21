наверх
21.02.201718:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Отвод вооружений в Донбассе во вторник не состоялся

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (107)

    (обновлено: )8101
    В самопровозглашенной ДНР заявили, что "официальный Киев так и не отдал приказ своим подразделениям на отвод запрещенных минскими договоренностями вооружений".
    Военная техника в Донбассе. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    ДОНБАСС, 21 фев — РИА Новости Украина. Отвод вооружений от линии соприкосновения в Донбассе во вторник не состоялся, заявил журналистам представитель самопровозглашенной ДНР.

    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Треугольник Донбасс - Украина - РФ до и после 18 февраля

    "Сегодня в очередной раз по вине украинской со стороны сорван отвод техники. Украинская сторона вновь подтвердила неготовность выполнять взятые на себя обязательства… Киев так и не отдал приказ своим подразделениям на отвод запрещенных минскими договоренностями вооружений. Переговоры при посредничестве ОБСЕ результата не дали",- сказал он.

    Читайте также — Бортник: после 23 февраля ждем деблокады Донбасса и спада протестных акций

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также — Землянский: каждый день блокады приближает Украину к "блэкауту"

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Экстрадиция в США
    Митинг сторонников блокады Донбасса
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Военная техника в Донбассе. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Сергей Лабазюк
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ