Порошенко ведет телефонные переговоры с госсекретарем США

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко в Twitter сообщил, что президент Украины Петр Порошенко проводит телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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"Продолжается телефонный разговор с госсекретарем США Тиллерсоном", — написал Цеголко.

Темы беседы не уточняются.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед визитом в Москву в телефонном разговоре заверил президента Петра Порошенко, что США поддерживают территориальную целостность Украины и настаивают на выполнении минских договоренностей.