Горбачев: гонка вооружений идет полным ходом, есть признаки холодной войны

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Положение дел в современном мире имеет признаки холодной войны, а в ряде районов гонка вооружений идет полным ходом, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.

"Отношения между крупными державами продолжают ухудшаться. Это создает впечатление того, что мир готовится к войне. Все признаки холодной войны налицо", — сказал Горбачев в интервью таблоиду Bild.

По его словам, "речь политиков и высокопоставленных военачальников становится все более воинственной" и СМИ "это подхватывают и подливают масло в огонь".

"В ряде регионов она уже идет полным ходом", — ответил Горбачев на вопрос журналиста о "неизбежности новой гонки вооружений". "Войска перебрасываются в Европу, в том числе тяжелая техника, как танки и бронетранспортеры. Не так давно войска НАТО и России стояли довольно далеко друг от друга. Теперь они стоят нос к носу", — сказал он.

Горбачев также прокомментировал российско-немецкие отношения.

По его словам, жители Германии не хотят "повторной враждебности" в отношениях с Россией. "Я думаю, что мы — Россия и Германия — должны восстановить контакты, укрепить и развить наши отношения и найти способ доверять друг другу", — сказал Горбачев. Он отметил, что многие из тех, кто ранее был предан России, теперь вводят против нее санкции.

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В четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.

​В России, комментируя применение GBU-43 в Афганистане, заявили, что это угрожает новым витком гонки вооружения.