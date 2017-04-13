США нанесли удар по ИГ в Афганистане самой мощной неядерной бомбой

NOOR MOHAMMAD/AFP

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. США впервые применили самую мощную неядерную бомбу в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

"Удар был нанесен в районе Ачин в провинции Нангархар в четверг. Целью стали боевики ИГ, их системы тоннелей, которую они использовали для перемещений. Применялась (бомба) GBU-43", — сказал представитель пресс-службы.

Он подтвердил, бомба стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.

По его словам, она была сброшена с военно-транспортного самолета MC-130. Потери среди террористов уточняются.

В свою очередь в пресс-релизе Пентагона об ударе приводятся слова командующего войсками США в Афганистане Джона Николсона, который отметил, что мощная бомбы была нужна именно для разрушения тоннелей и бункеров террористов.

"Это подходящий боеприпас, чтобы нанести урон этим (объектам) и сохранить потенциал в нашем наступлении на ИГ", — сказал Николсон.

По данным из открытых источников, вес такой фугасной авиабомбы составляет 9,5 тонн. В ней используется взрывчатая смесь из гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Бомба снабжена системой спутникового наведения. Первое испытание бомбы было проведено в 2003 году. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких бомб.

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Напомним, в ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого была проведена химическая атака. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.