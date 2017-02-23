О чем пишут в мире: находка планетарного масштаба, вилла Горбачева

РИА Новости Украина

Центрист Байру сошел с дистанции на выборах во Франции. Французский политик-центрист Франсуа Байру объявил, что не будет участвовать в президентских выборах, поддержав своим авторитетом экс-министра экономики Эммануэля Макрона, пишет в четверг газета Financial Times.

"Я решил предложить союз Эммануэлю Макрону. Опасность слишком велика, мы должны изменить вещи", – цитирует главу центристской партии "Демократическое движение" газета Monde.

Как отмечает Liberation, Макрон "немедленно принял" предложение, назвав шаг политика "поворотным пунктом президентской кампании". В 2012 году Байру, также принимавший участие в выборах президента, во втором туре заявил о поддержке Франсуа Олланда, напоминает газета Figaro.

"Опросы предполагают, что большинство, хотя и не все, избиратели Байру – предположительно 5-6% – перейдет Макрону, что увеличит его шансы на выход вперед во втором туре", – пишет газета Guardian.

Как отмечает Financial Times, новость о поддержке Макрона, скорее всего, "вызовет облегчение" у финансовых рынков, "напуганных перспективой победы крайне правого кандидата Марин Ле Пен".

Найдены семь планет размером с Землю на орбите недалекой звезды. Астрономы нашли самую большую группу потенциально обитаемых планет на расстоянии около 40 световых лет от Земли – на трех из семи есть условия, при которых может существовать жизнь, пишет газета Financial Times и все ведущие мировые СМИ (Wall Street Journal, New York Times, Monde, Figaro, Welt, Focus, Spiegel, Frankfurter Allgemeine Zeitung и другие).

Впервые так много планет земного типа найдены около одной и той же звезды, отмечает Guardian.

"Да, у нас есть возможность найти воду и жизнь. Но даже если мы найдем их, все, что бы мы не обнаружили, будет суперинтересным", – сказал один из авторов исследования Микаэль Гиллон из Бельгии, его цитирует газета Washington Post.

Как отмечает издание, найденная система похожа на уменьшенную версию Солнечной: планеты вращаются вокруг "карлика"-звезды TRAPPIST-1, которая по размеру почти в десять раз меньше Солнца и в четыре раза холоднее его. Ранее было известно только о трех соразмерных Земле планетах, вращающихся вокруг этой звезды. Исследователи надеются выяснить, есть ли там жизнь "в течение десяти лет", пишет Guardian.

Звезда, вокруг которой вращаются семь соразмерных Земле планет, находится на расстоянии примерно 39 световых лет от Солнца, подчеркивают СМИ.

Главой Скотланд-Ярда впервые станет женщина. Главой Скотланд-Ярда впервые за 188-летнюю историю службы станет женщина. Об этом пишут ведущие мировые СМИ, такие как Guardian, Telegraph, Mirror, New York Times, Financial Times и другие.

"Глава МВД Эмбер Радд объявила о назначении Крессиды Дик главой Скотланд-Ярда", – говорится в Twitter МВД Британии.

В прошлом заместитель руководителя Скотланд-Ярда, Дик сменит на посту главы полиции сэра Бернарда Хоган-Хоу, который занимал должность с 2011 года. Дик заявила, что это "необычайная привилегия» занять такую позицию.

Как отмечает газета Guardian, ее зарплата составит 270 тысяч фунтов стерлингов (около 335 тысяч долларов) в год. Дик была одной из самых высокопоставленных женщин-сотрудников Скотланд-Ярда перед тем, как в 2014 году перешла на работу в МИД на должность, связанную с вопросами безопасности. После того, как 56-летняя Дик начнет работу на новом месте, должности всех ключевых руководителей полицейских структур Британии – главы Скотланд-Ярда, главы Национального агентства по борьбе с тяжкими преступлениями и президента Национального совета полиции — будут заняты женщинами.

Главами МВД и Минюста Британии также являются женщины. Решение о назначении Дик главой лондонской полиции было принято главой МВД после консультаций с мэром Лондона Садиком Ханом. Как пишет газета Telegraph со ссылкой на источники, у Дик было три соперника, но Хан был особенно впечатлен ее квалификацией.

В ведении главы Скотланд-Ярда находится не только обеспечение безопасности в Лондоне, но и вопросы борьбы с терроризмом на общенациональном уровне, а также вопросы охраны королевской семьи и сотрудников иностранного дипкорпуса. Газета Independent пишет, что контракт Дик рассчитан на пять лет, в ее подчинении будут находиться 42 тысячи офицеров полиции и ей предстоит курировать бюджет размером в 3 миллиарда фунтов стерлингов.

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Горбачев продает свою виллу в Баварских Альпах. Экс-президент СССР Михаил Горбачев выставил на продажу свою виллу в Баварских Альпах, ее стоимость оценивается в несколько миллионов евро, пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Вилла Hubertus-Schlössl, которую семья экс-президента прибрела около десяти лет назад, находится в живописном месте на берегу озера Тегернзее и принадлежит к коммуне Роттах-Эгерн. Трехэтажная вилла площадью около 600 квадратных метров была построена в начале XX века, площадь прилегающего участка – примерно 2,5 тысячи квадратных метров.

Как сообщает газета, усадьбой могут заинтересоваться "лишь в высшей степени платежеспособные клиенты". Местное издание Tegernseer Stimme пишет, что некое агентство недвижимости выставило 17-комнатный дом Горбачева за семь миллионов евро. Как сообщил мэр коммуны Кристиан Кёк, когда Горбачев бывал на своей вилле, он вел очень уединенный образ жизни. В последнее время 86-летний владелец редко наведывался в свое поместье на озере из-за проблем со здоровьем. Когда он приезжал, местные жители иногда могли встретить его во время прогулки или в одном из местных ресторанов.

По данным Tegernseer Stimme, потенциальным покупателем может стать российский бизнесмен Алишер Усманов.

Боуи присудили награды Brit Awards посмертно. Многие мировые СМИ (Independent, Telegraph, New York Times, Washington Post и другие) следили за событиями, происходящими на национальной музыкальной премии Brit Awards.

Британский рок-певец Дэвид Боуи, скончавшийся в начале прошлого года, стал ее лауреатом сразу в двух номинациях - "Лучший исполнитель" и "Лучший альбом». Как отмечает газета Independent, cтатуэтку Brit Awards от имени легендарного музыканта получил американский актер Майкл Карлайл Холл, сыгравший в мюзикле Боуи "Лазарь".

"Если бы Дэвид мог быть здесь сегодня, его бы скорее всего не было здесь сегодня", – цитирует слова звезды мюзикла газета New York Times.

В своей приветственной речи Холл также назвал певца "подчиняющимся лишь своему безграничному воображению". Как отмечает Telegraph, в последний раз Боуи стал лауреатом премии Brit Awards в 2014 году. Тогда получение награды он делегировал британской супермодели и актрисе Кейт Мосс.

Боуи скончался 10 января 2016 года в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени, с которым боролся последние полтора года. На протяжении карьеры он продал более 136 миллионов пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании. Он является обладателем многочисленных музыкальных наград, в том числе премий Grammy ("Грэмми") и Brit Awards ("Брит эвордс").

В 2004 году журнал "Роллинг стоун" поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-е – в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен". Brit Awards (The Brits) – ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года, начиная с 2000 года.