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    В Москве умер бывший помощник Горбачева

    (обновлено: )15810
    Сообщается, что известный советский историк и партийный деятель Анатолий Черняев, который был помощником Михаила Горбачева, скончался на 96 году жизни в Москве.
    Помощник Президента СССР Анатолий Черняев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Помощник бывшего президента СССР Михаила Горбачева, эксперт "Горбачев-фонда" Анатолий Черняев скончался в возрасте 95 лет, в фонде отмечают его вклад в формирование внешней политики перестройки и демократизацию страны.

    Вдова В.Чуркина Ирина Чуркина (вторая слева), дочь, журналист телеканала Russia Today Анастасия Чуркина (в центре) и сын В.Чуркина Максим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Умер Анатолий Сергеевич Черняев. Завершился жизненный путь замечательного человека, чьи мысли и дела неразрывно связаны с огромной исторической эпохой", — говорится в некрологе, опубликованном на сайте "Горбачев-фонда" в понедельник.

    Анатолий Черняев родился 26 мая 1921 года в Москве. С 1986 по 1991 годы он был помощником по международным делам генерального секретаря ЦК КПСС, а затем президента СССР Михаила Горбачева, а с 1992 года являлся сотрудником "Горбачев-фонда".

    В фонде отмечают, что он от начала до конца прошел Великую Отечественную и "вышел из войны с верой в ценности добра, справедливости, права", для него это были действительно общечеловеческие ценности. Коллеги вспоминают Черняева как старшего товарища и друга, отмечают его мудрость, эрудицию, чувство юмора, тонкое понимание людей и внимание к ним.

    "Его вклад в формировании внешней политики перестройки, в демократизацию страны неоценим. Гласность была для него синонимом честности власти и свободы слова, его кредо, его sine qua non. Все эти годы Черняев был рядом с Михаилом Сергеевичем Горбачевым — инициатором перестройки, взявшим на себя ответственность за нелегкие, изменившие страну и мир решения. Отношения, которые сложились в те годы между ними, можно назвать братскими", — отмечено на сайте фонда.

    Сотрудники фонда выразили соболезнования его родным и близким, а также высказали уверенность в том, что колоссальный труд Черняева оценят историки и будущие поколения.

    Ранее сообщалось, что в Донецке в воскресенье умер один из основателей ДНР Владимир Макович.

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