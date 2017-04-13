Удар США в Афганистане: в РФ увидели признаки новой гонки вооружения

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Испытание США новой бомбы в Афганистане угрожает новым витком гонки вооружения, заявил сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

Морозов убежден, что Россия должна инициировать обсуждение этого вопроса в Совбезе ООН.

"Испытание США новый бомбы в Афганистане — это попытка мирового доминирования с элементом военной угрозы, которая угрожает новым витком гонки вооружения и повышением напряженности в мире", — заявил сенатор в комментарии РИА Новости.

По его словам, "России нужно инициировать обсуждение этого вопроса в ООН".

Морозов также отметил, что США нужен новый полигон для испытания оружия на новых физических принципах, "и главное — это тестирование на тот ущерб, который оно несет, в том числе и человеческие жертвы".

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По его словам, Афганистан — тот полигон, который будет использован США, поскольку они вложили в эту страну большие деньги, чтобы усилить свое военное присутствие.

"Это новая опасность для России, ведь именно там собираются подразделения ИГИЛ, и США предпринимают усилия, чтобы этот потенциал сохранить", — сказал политик.

Он подчеркнул, что если США будут предпринимать усилия для дестабилизации ситуации в отношении России путем новых военных испытаний или поддержки террористов, "они получат адекватный ответ".

Ранее в четверг США впервые применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане. Данный заряд массой 9,5 тонны был сброшен с самолета MC-130. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов. В Вашингтоне пояснили, что удар был нанесен по системе тоннелей ИГ и является демонстрацией приверженности администрации обещанию разбить террористическую группировку.