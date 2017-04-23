В Украине новая тенденция - сокращение доли государственных банков

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Нацбанк предлагает через пять лет сократить долю государственных банков до 30%. Нынешняя доля госбанков в банковской системе — более 50%, привела к нездоровой конкуренции на рынке. Об этом заявила глава регулятора Валерия Гонтарева.

Она также уточнила, что НБУ уже подготовил предложения для обновления финансовой стратегии и заключается она в том что финучреждения должны получить специализацию и развивать соответствующие модели бизнеса.

Что означает заявление Валерии Гонтаревой на практике и почему Нацбанк не устраивают нынешние позиции государственных банков, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Что подразумевается под сокращением доли государственных банков?

— С момента обретения государством "ПриватБанка" доля на рынке государства в банковском секторе экономики составляет более 50%. Это не нормально. В классических современных государственных системах доля государства в бизнесе должна быть минимальной. Отсюда вытекает второй вопрос. Проблема в том, что у нас на рынке в Украине появилось два государственных мощных банка, которые выполняют одни и те же функции, что приводит к конкуренции. В данной ситуации при одном и том же формальном хозяине два банка, которые контролируют друг друга, приводят к самоуничтожению. И поэтому тут стоит другой вопрос — что делать с этими банками — либо их разводить, одному оставить сегменты обслуживания и делать упор на физические лица, а второму делать упор на юридические лица. Учитывая то, что на сегодняшний момент "ПриватБанк" является лидером по обслуживанию физических лиц, это касается ІТ-технологий, это касается доли рынка, Ощадбанку нужно оставить обслуживание госкорпораций и государственного сектора, на чем "Ощадбанк" и специализировался. Что касается снижения доли. В этой ситуации, к сожалению, у нас очень часто любят рассказывать, что будет через 15 лет, но никто не говорит, что будет завтра. Если брать сегодняшнюю ситуацию, то банковский рынок не ликвидный и найти покупателя сложно.

Валерия Гонтарева заявила, что "ПриватБанк" смогут продать не раньше, чем через пять лет, но ранее назывались другие сроки? Почему появилась разница?

— Потому что и первое заявление, и второе заявление не имеют под собой никакого экономического расчета. Нужно было успокоить население и для этого были заявлены подобные вещи. Сегодня уже более-менее понимая ситуацию, которая сложилась в банковском рынке и с экономикой Украины, раньше, чем через пять лет эту проблему не решить. Как только появится спрос на банковский сектор, можно будет ставить вопрос о продаже того или иного банка. До этого, к сожалению, нет. Мы видим, как россияне собираются продать на украинском рынке свои банки и ничего у них не получается, кроме как просто сменить на формального собственника.

Какие из четырех банков имеют наибольшие шансы быть приватизированными и когда?

— "Укргазбанк", который стал таким же в поле собственности государства Украины только после кризиса 2008 года. До этого он тоже был частным. И Ощадбанк. По большому счету, все четыре банка имеют шансы быть приватизированными, потому что банковский бизнес не является супер стратегическим и выгоднее всего для любого государства, чтобы банковский рынок находился вне государственного контроля. Это может быть акционерное общество с размытой частью, с долей государства, но так, чтобы это не было полностью государство, чтобы не контролировать банковский бизнес. Все четыре имеют право быть выставленными на рынок, если только появится какой-то покупатель.

Почему лучше сделать из него акционерное общество, если он будет приносить доходы государству?

— Это вопрос стратегии развития государства, поскольку когда все вокруг государственное, значить оно ничье. А эффективность этой экономики показала, что она не жизнеспособна. Либо с другой стороны нет ничего совсем государственного и государство является регулятором и определяющим правила игры. Современное цивилизованное экономическое развитие предполагает, что наиболее эффективный управленец — это частный собственник.

То есть больше пользы банк принесет государству от налогов, которые будут платить его владельцы?

— Абсолютно правильно. Через корпоратизацию, через продажи активов и в дальнейшем через налоговые отчисления. Я вам хочу сказать, что в развитой экономике вопрос банкротства связан не с концом государства, как у нас, а со сменой собственника. Предприятие как работало, так и работает. Сплошь и рядом мы наблюдаем по банкротству предприятий в Европе или США. У нас, к сожалению, эта ситуация не отработана, поэтому государство жестко входит в собственность и начинает получает головную боль.

Не пострадают ли клиенты банков от такого распределения? РИА Новости Украина Евгений Котенко Не нужно иллюзий. Блинов о транше МВФ и экономике Украины

— Не пострадают, потому что данная стратегия не предполагает, что завтра мы все проснулись и все клиенты строем должны перейти из одного банка в другой. Право останется за клиентами. Просто станет следующая проблема, потому что сегодня эти стратегии в развитии государственных банков в правительстве еще не утверждены. А возвращаясь к этому становится очевидно, что с какого-то момента физическим лицам будет предложено обслуживаться в "ПриватБанке". Потому что и там, и там государство гарантирует. А здесь не будем вас обслуживать. Если хотите, переходите в "ПриватБанк" при гарантии государства. Тоже самое с юридическим лицом. Таким образом будет убрана конкуренция, потому что при одном и том же хозяине один и тот же вид продукта, который будет конкурировать по двум системам — это не совсем хорошо.

Ранее директор инвестиционной группы "УНИВЕР" Алексей Сухоруков в эфире "ГС" заявил, что экономика Украины — закрытая, и вариантов для инвестирования существует немного.

А эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский в эфире "ГС" заявил, что для развития малого и среднего бизнеса власти должны понять их важность для рынка.