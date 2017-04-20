Дьяченко: "Ощадбанк" впустую потратил деньги украинцев

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому были признаны недействительными 10 торговых марок "Сбербанка", также суд лишил его доменного имени sberbank.ua и запретил использовать одноименную торговую марку. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный считает, что финучреждение отстояло свои законные интересы и отныне украинцев не будут вводить в заблуждение.

"Очень похоже, что для "Ощадбанка" особого смысла в иске не было, т.к это название — "Сбербанк" — он не употребляет ни в своих документах, ни в рекламе. Да, выиграв суд, "Ощадбанк" доказал, что имеет больше прав перенять название у Сбербанка СССР, чем "Сбербанк России". Возможно, это действительно победа как она видится руководству банка", – сказала директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко в комментарии РИА Новости Украина.

По словам юриста, о не стоит забывать, что после всех блокирований отделений "Сбербанка" так называемыми активистами, после его ухода с украинского рынка вряд ли рекламная кампания с использованием этого названия расположит украинских граждан (а русское название – "Сбербанк" – отвоевано, очевидно, для привлечения русскоязычных вкладчиков) нести свои сбережения в банк с таким названием.

"К слову, русскоязычной версии сайта у Ощадбанка просто нет. Но зачем-то выиграли иск, потратили деньги налогоплательщиков и вкладчиков на адвокатов, судебный сбор, PR-сопровождение.

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Сомневаюсь, что проигранный суд для "Сбербанка" сильно ощутим, т.к. украинская дочка (точнее украинский банк с названием российского) продана и будет переименована. Не знаю, что может помешать "Сбербанку России" после гипотетического налаживания отношений между двумя государствами вследствие реализации Минских соглашений и полного прекращения боевых действий снова зайти на украинский рынок и открыть здесь свои отделения под своим брендом”, – подытожила Дьяченко.