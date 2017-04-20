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    Дьяченко: "Ощадбанк" впустую потратил деньги украинцев

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (277)

    (обновлено: )32020
    Юрист Елена Дьяченко считает, что иск "Ощадбанка" не имеет смысла: она сомневается, что проигранный суд нанесет серьезный ущерб "Сбербанку", т.к. украинский банк с названием российского продан и будет переименован.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Анна Лаба, РИА Новости Украина  

    Хозяйственный суд Киева вынес решение, согласно которому были признаны недействительными 10 торговых марок "Сбербанка", также суд лишил его доменного имени sberbank.ua и запретил использовать одноименную торговую марку. Решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

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    Глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный считает, что финучреждение отстояло свои законные интересы и отныне украинцев не будут вводить в заблуждение. 

    "Очень похоже, что для "Ощадбанка" особого смысла в иске не было, т.к это название — "Сбербанк" — он не употребляет ни в своих документах, ни в рекламе. Да, выиграв суд, "Ощадбанк" доказал, что имеет больше прав перенять название у Сбербанка СССР, чем "Сбербанк России". Возможно, это действительно победа как она видится руководству банка", – сказала директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко в комментарии РИА Новости Украина

    По словам юриста, о не стоит забывать, что после всех блокирований отделений "Сбербанка" так называемыми активистами, после его ухода с украинского рынка вряд ли рекламная кампания с использованием этого названия расположит украинских граждан (а русское название – "Сбербанк" – отвоевано, очевидно, для привлечения русскоязычных вкладчиков) нести свои сбережения в банк с таким названием. 

    "К слову, русскоязычной версии сайта у Ощадбанка просто нет. Но зачем-то выиграли иск, потратили деньги налогоплательщиков и вкладчиков на адвокатов, судебный сбор, PR-сопровождение. 

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    Сомневаюсь, что проигранный суд для "Сбербанка" сильно ощутим, т.к. украинская дочка (точнее украинский банк с названием российского) продана и будет переименована. Не знаю, что может помешать "Сбербанку России" после гипотетического налаживания отношений между двумя государствами вследствие реализации Минских соглашений и полного прекращения боевых действий снова зайти на украинский рынок и открыть здесь свои отделения под своим брендом”, – подытожила Дьяченко.

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