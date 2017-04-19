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    В мире

    Бомба взорвалась в банке в центре Афин

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    Примерно в 22.00 неизвестный позвонил в редакцию новостного сайта и сообщил, что в офисе Eurobank в доме 7 на улице Сантароза взрыв произойдет через 35 минут.
    Полиция Греции. Архивное фото
    RIA News Геннадий Мельник | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В отделении банка Eurobank в центре греческой столицы взорвалась бомба, сообщает Афинское агентство новостей.

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    Примерно в 22.00 неизвестный позвонил в редакцию новостного сайта zougla.gr и сообщил, что в офисе Eurobank в доме 7 на улице Сантароза взрыв произойдет через 35 минут. Офис находится в самом центре столицы, между улицами Панепистимиу и Стадиу.

    Полиция перекрыла район. Информации о пострадавших нет.

    Взрыв причинил материальный ущерб офису банка и близлежащим зданиям, сообщает агентство.

    Ранее взрыв произошел на нефтебазе в Вишневом под Киевом, пострадал один человек.

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