Бомба взорвалась в банке в центре Афин

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. В отделении банка Eurobank в центре греческой столицы взорвалась бомба, сообщает Афинское агентство новостей.

Примерно в 22.00 неизвестный позвонил в редакцию новостного сайта zougla.gr и сообщил, что в офисе Eurobank в доме 7 на улице Сантароза взрыв произойдет через 35 минут. Офис находится в самом центре столицы, между улицами Панепистимиу и Стадиу.

Полиция перекрыла район. Информации о пострадавших нет.

Взрыв причинил материальный ущерб офису банка и близлежащим зданиям, сообщает агентство.

Ранее взрыв произошел на нефтебазе в Вишневом под Киевом, пострадал один человек.