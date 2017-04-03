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    Интервью

    Исключать теракт в общественном месте никогда нельзя - генерал-майор СБУ

    Тема:

    Взрывы в метро Санкт-Петербурга (27)

    (обновлено: )65
    Взрыв в вагоне метро Петербурга, в результате которого погибло 9 человек и несколько десятков получили ранения, заставляет задуматься, насколько безопасно ездить в киевской подземке.
    Взрыв в метро
    STR / AFP

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина 

    После произошедшего террористического акта в метро Санкт-Петербурга, полиция и СБУ должна принять все необходимые меры, чтобы ничего подобного не произошло в нашем метрополитене.

    Путин прокомментировал взрывы в метро Петербурга. Видео
    Канал "Радио Свобода" на Youtube
    Путин прокомментировал взрывы в метро Петербурга

    Как рассказал РИА Новости Украина генерал-майор СБУ в отставке Иван Божков, киевляне и гости столицы могут спокойно пользоваться подземным транспортом, так как СБУ удавалось все эти годы предотвращать теракты и обезвреживать террористов.

    "Если террористы хотят пронести в метро взрывное устройство, то металлоискатели — это последний рубеж. А первый рубеж называется агентурно-оперативная работа среди потенциальных террористов, которые имеют намерения и могут реализовать их. Поэтому задача СБУ, МВД и Госохраны — нейтрализовать их. Всех потенциальных террористов, которые предпринимают какие-либо действия, начиная от поиска взрывчатого вещества, сообщников, разведки на местности — пути захода и отступления, удается выявить и обезвредить на ранней стадии спецслужбам. А вот когда спецслужбы не работают и террорист с бомбой идет в метро, вот тут вступает физический способ защиты — идут в ход средства для обнаружения взрывчатых веществ, начиная от технических средств, заканчивая специально обученной собакой. Уверен, что причин для волнений нет. Система предупреждения терактов у нас организована", — отмечает Иван Божков.

    В каждом вагоне метро не будет ездить представитель силовых структур и выискивать потенциального террориста —они, как утверждает генерал-майор СБУ, действуют на опережение. Стараются предупредить теракт на стадии подготовки, и эта работа идет постоянно.    

    Онлайн-трансляция с улицы близ выхода со станции метро в Санкт-Петербурге. Видео
    Канал RT на Youtube
    Онлайн-трансляция с улицы близ выхода со станции метро в Санкт-Петербурге

    "Сегодня полиция метрополитена должна принять необходимые меры для физического предупреждения возможных террористов. Визуально в толпе определить подозрительную личность, проверить документы и багаж. Или же воспользоваться помощью кинологов, чьи собаки могут вынюхать взрывчатку. И теракт в Санк-Петербурге стимулирует силовиков к усилению мер по обеспечению антитеррористической угрозы. Обязательно реакция последует, будут введены дополнительные меры, потому что исключить возможность теракта сложно. Даже при 99%, остается 1% вероятности", — подчеркивает Божков.

    В то же время в конце прошлого года Киевский метрополитен обращался к руководству Национальной полиции с просьбой увеличить число правоохранителей в подземке. И такая необходимость была вызвана увеличением количества случаев агрессии в отношении к работникам подземки, а также случаев задержания пассажиров с опасными предметами — огнестрельным и холодным оружием и даже гранатами. Пассажирам подземки остается не терять бдительности и сообщать о подозрительных личностях и безхозных предметах контролеру, машинисту или дежурному по станции.

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