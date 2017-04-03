Исключать теракт в общественном месте никогда нельзя - генерал-майор СБУ

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

После произошедшего террористического акта в метро Санкт-Петербурга, полиция и СБУ должна принять все необходимые меры, чтобы ничего подобного не произошло в нашем метрополитене.

Как рассказал РИА Новости Украина генерал-майор СБУ в отставке Иван Божков, киевляне и гости столицы могут спокойно пользоваться подземным транспортом, так как СБУ удавалось все эти годы предотвращать теракты и обезвреживать террористов.

"Если террористы хотят пронести в метро взрывное устройство, то металлоискатели — это последний рубеж. А первый рубеж называется агентурно-оперативная работа среди потенциальных террористов, которые имеют намерения и могут реализовать их. Поэтому задача СБУ, МВД и Госохраны — нейтрализовать их. Всех потенциальных террористов, которые предпринимают какие-либо действия, начиная от поиска взрывчатого вещества, сообщников, разведки на местности — пути захода и отступления, удается выявить и обезвредить на ранней стадии спецслужбам. А вот когда спецслужбы не работают и террорист с бомбой идет в метро, вот тут вступает физический способ защиты — идут в ход средства для обнаружения взрывчатых веществ, начиная от технических средств, заканчивая специально обученной собакой. Уверен, что причин для волнений нет. Система предупреждения терактов у нас организована", — отмечает Иван Божков.

В каждом вагоне метро не будет ездить представитель силовых структур и выискивать потенциального террориста —они, как утверждает генерал-майор СБУ, действуют на опережение. Стараются предупредить теракт на стадии подготовки, и эта работа идет постоянно.

"Сегодня полиция метрополитена должна принять необходимые меры для физического предупреждения возможных террористов. Визуально в толпе определить подозрительную личность, проверить документы и багаж. Или же воспользоваться помощью кинологов, чьи собаки могут вынюхать взрывчатку. И теракт в Санк-Петербурге стимулирует силовиков к усилению мер по обеспечению антитеррористической угрозы. Обязательно реакция последует, будут введены дополнительные меры, потому что исключить возможность теракта сложно. Даже при 99%, остается 1% вероятности", — подчеркивает Божков.

В то же время в конце прошлого года Киевский метрополитен обращался к руководству Национальной полиции с просьбой увеличить число правоохранителей в подземке. И такая необходимость была вызвана увеличением количества случаев агрессии в отношении к работникам подземки, а также случаев задержания пассажиров с опасными предметами — огнестрельным и холодным оружием и даже гранатами. Пассажирам подземки остается не терять бдительности и сообщать о подозрительных личностях и безхозных предметах контролеру, машинисту или дежурному по станции.

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