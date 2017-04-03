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    Трехдневный траур объявлен в Петербурге - власти

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    По словам пресс-секретаря губернатора Андрея Кибитова, по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур.
    Взрыв в метро
    REUTERS Ruslan Shamukov

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Санкт-Петербурге со вторника объявлен трехдневный траур, сообщил в понедельник пресс-секретарь губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

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    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 47 человек пострадали, 10 человек скончались.

    "По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур", — сообщил Кибитов в своем аккаунте в Twitter.

    Официальный сайт городской администрации в связи с произошедшим окрашен в черно-белые цвета.

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