Трехдневный траур объявлен в Петербурге - власти

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Санкт-Петербурге со вторника объявлен трехдневный траур, сообщил в понедельник пресс-секретарь губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

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В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 47 человек пострадали, 10 человек скончались.

"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с завтрашнего дня в городе объявляется трехдневный траур", — сообщил Кибитов в своем аккаунте в Twitter.

Официальный сайт городской администрации в связи с произошедшим окрашен в черно-белые цвета.