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    Двое пострадавших при взрыве в Петербурге погибли в больнице - медики

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    Взрыв в метро
    Alexander TARASENKOV / AFP

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Двое из пострадавших при взрыве в метро Петербурга, доставленных в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти, погибли, сообщила РИА Новости представитель больницы.

    "В Мариинскую больницу были доставлены 11 человек, из них двое были доставлены в состоянии клинической смерти, они погибли. Два человека сейчас находятся в операционных, остальные — в отделениях", — сообщила она.

    В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о 10 погибших и 47 пострадавших.

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