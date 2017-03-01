Война и цены на коммуналку. Эксперт о том, что шокирует украинцев

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

В течение девяти месяцев 2016 года в Украине открылось 324 сетевых продовольственных магазина, из них около 250 – новые, а остальные сменили вывеску после ребрендинга либо после поглощения. Это самые высокие показатели за последние шесть лет.

Сейчас в стране работают 120 крупных ритейлеров, более сорока увеличили количество своих магазинов по итогам трех кварталов прошлого года, некоторые из них были вынуждены уменьшить количество торговых площадок, однако большинство (52%) количество магазинов не меняли. Эксперты уверяют,что рынок продуктового ритейла ожидают дальнейшие трансформации.

Согласно опросам, украинцев сейчас больше всего беспокоит не война, а рост стоимости жилищно-коммунальных услуг, сообщил директор по стратегическому развитию компании NIELSEN (Украина и Беларусь) Виталий Брык на пресс-конференции на тему: "Рынок продовольственного ритейла. Итоги и перспективы", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"Если каждого пятого европейца на сегодня беспокоит терроризм, экономика, работа и здоровье, то по Украине последние два года больше всего тревожит война, но впервые за два года из предметов беспокойства пропало здоровье и то, что явно не коррелирует с Европой – это оплата коммунальных услуг. В третьем квартале 2016 года это было номер два в тревогах украинцев. По данным 4 квартала, впервые за все время исследования, для украинцев тревога номер один – это коммунальные услуги", – сообщил Брык, презентуя результаты опроса, проведенные в Европе и Украине.

"Рост тарифов уже не просто тревожит, а уже ужасает покупателей, и они об этом кричат. Впервые за последние 2,5 года война смещается на второй пункт, и снова возвращается (тревога по поводу роста) цены на продукты питания и состояния экономики. При девальвации национальной валюты, при инфляции априори не может быть обратной ситуации, все понимают, что цены будут расти", – добавил он.

По его словам, только у 67% украинцев остаются свободные деньги после покупки товаров первой необходимости и средств личной гигиены.

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"Учитывая, что основной покупатель – это девушки, средства направляются на обновление гардероба, кто-то пытается еще отдохнуть, 18% украинцев выбирают либо развлечение вне дома, либо оплату долгов, либо направляют свободные ресурсы на сбережения или ремонт", – пояснил Брык.

Однако, в 4 квартале 2016 года зафиксировано падение объема продаж товаров повседневного спроса (т. н. FMCG (fast moving consumer goods).

"Что произошло с продажей товаров категории FMCG – то же, что и с Шулявским мостом – они упали. К сожалению, опять, в 4 квартале 2016 года мы видим снижение объемов, хотя до этого мы видели уверенное замедление падения продаж, а в сентябре-октябре непродуктовые категории даже показали рост объемов. К сожалению, конец года не очень удался, и мы снова видим падение объема продаж", – констатировал эксперт.

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С 1 марта 2017 года запланировано очередное повышение тарифа на электроэнергию. Согласно постановлению НКРЭКУ, за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц (включительно), граждане будут платить от 90 копеек за киловатт (сейчас 0,714 копейки) до 1,68 гривны за киловатт.