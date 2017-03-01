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    Брык: рынок FMCG в Украине нуждается в поддержке со стороны государства

    Тема:

    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (473)

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    Согласно опросам, украинцев сейчас больше всего беспокоит не война, а рост стоимости жилищно-коммунальных услуг, отмечает директор по стратегическому развитию компании NIELSEN (Украина и Беларусь) Виталий Брык.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Граждан Украины больше всего беспокоит не война, а рост цен на жилищно-коммунальные услуги, заявил директор по стратегическому развитию компании NIELSEN (Украина и Беларусь) Виталий Брык в ходе пресс-конференции на тему: "Рынок продовольственного ритейла. Итоги и перспективы", которая состоялась в РИА Новости Украина.

    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рост тарифов на электроэнергию с 1 марта, поздравляем Вас!

    "Если каждого пятого европейца на сегодня беспокоит терроризм, экономика, работа и здоровье, то по Украине последние два года больше всего тревожит война, но впервые за два года из предметов беспокойства пропало здоровье и то, что явно не коррелирует с Европой – это оплата коммунальных услуг. В третьем квартале 2016 года это было номер два в тревогах украинцев. По данным 4 квартала, впервые за все время исследования, для украинцев тревога номер один – это коммунальные услуги", – сообщил Брык, презентуя результаты опроса, проведенные в Европе и Украине.

    "Рост тарифов уже не просто тревожит, а уже ужасает покупателей, и они об этом кричат. Впервые за последние 2,5 года война смещается на второй пункт, и снова возвращается (тревога по поводу роста) цены на продукты питания и состояния экономики. При девальвации национальной валюты, при инфляции априори не может быть обратной ситуации, все понимают, что цены будут расти", – добавил он.

    Видео обнародовано на канале РИА Новости Украина в Youtube. 

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