Брык: рынок FMCG в Украине нуждается в поддержке со стороны государства

Граждан Украины больше всего беспокоит не война, а рост цен на жилищно-коммунальные услуги, заявил директор по стратегическому развитию компании NIELSEN (Украина и Беларусь) Виталий Брык в ходе пресс-конференции на тему: "Рынок продовольственного ритейла. Итоги и перспективы", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"Если каждого пятого европейца на сегодня беспокоит терроризм, экономика, работа и здоровье, то по Украине последние два года больше всего тревожит война, но впервые за два года из предметов беспокойства пропало здоровье и то, что явно не коррелирует с Европой – это оплата коммунальных услуг. В третьем квартале 2016 года это было номер два в тревогах украинцев. По данным 4 квартала, впервые за все время исследования, для украинцев тревога номер один – это коммунальные услуги", – сообщил Брык, презентуя результаты опроса, проведенные в Европе и Украине.

"Рост тарифов уже не просто тревожит, а уже ужасает покупателей, и они об этом кричат. Впервые за последние 2,5 года война смещается на второй пункт, и снова возвращается (тревога по поводу роста) цены на продукты питания и состояния экономики. При девальвации национальной валюты, при инфляции априори не может быть обратной ситуации, все понимают, что цены будут расти", – добавил он.

Видео обнародовано на канале РИА Новости Украина в Youtube.