Дорожная директива ЕС: что ждет водителей. Комментарий эксперта

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

В водительских удостоверениях могут появиться дополнительные категории. С такой инициативой выступают в МВД. Там отметили, что соответствующий законопроект будет предоставлен профильному комитету парламента во второй половине 2017 года.

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Речь идет прежде всего о выдаче единого типового водительского удостоверения, соответствующего европейским требованиям, с установленным микрочипом, что повышает уровень защиты документа от подделок. По предварительным данным, срок действия удостоверения будет составлять 5-15 лет, в зависимости от категорий.

Так, водители категории "В" смогут пользоваться своим удостоверением 15 лет, а вот водители категории "С" и "D" – лишь пять. После завершения срока действия водитель должен пройти медицинский осмотр для проверки психофизического соответствия.

Анонсированные изменения для водителей в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал автоюрист Владимир Караваев.

Насколько отличаются требования и критерии к водительским удостоверениям в Украине и странах ЕС?

– Чтобы понимать, откуда такая паника возникла, надо немного понимать смысл директивы №2006 "про удостоверение водителя". О необходимости имплементации этой директивы прописано в соглашении Украина-ЕС, но самое интересное, что все эти подкатегории, новые виды и сроки водительских удостоверений не совсем имеют отношение к безопасности дорожного движения.

Смысл директивы как раз больше сводится к тому, чтобы увеличить безопасность дорожного движения, и согласитесь, что форма водительского удостоверения – это не самое главное. То есть не важно, какой там срок, какая форма водительского удостоверения, есть там защита, есть там чип, или нет – это не влияет на безопасность.

Основной смысл этой директивы, порядка 90%, как раз посвящен другим вопросам. Это вопрос о состоянии здоровья водителя, там дан четкий перечень заболеваний, который не соответствует тому, который у нас существует уже многие десятилетия. Он более лояльный, более человечный, дает допуск тем людям, которые сегодня, по нашему законодательству, не имеют права управлять транспортными средствами.

Второе, естественно, это вопросы подготовки водителя. Подготовки и, самое главное, как проверяются его знания, кто их проверят. И это основной смысл директивы. К сожалению, когда МВД озвучивало о необходимости имплементации, не сообщили главного: чему эта директива посвящена.

Я думаю, это вопрос времени, и все-таки директива у нас будет имплементирована, а эти нормы до конца года у нас должны будут вступить в силу, потому что срок имплементации – в соглашении об этом сказано – заканчивается в сентябре этого года.

Кстати, представители МВД уже неоднократно давали пояснения по этому поводу, меня очень радует то, что они дают правильное направление, в том числе о порядке подготовки водителей.

Как оценивают психофизическое состояние человека?

– У нас пока о психофизическом состоянии водителя вообще речи быть не может, потому что ни одной нормой закона не предусмотрена проверка такого состояния. А что касается подготовки водителей, тут надо говорить об ответственности того лица, которое принимает решение: готов ли этот человек к безопасному управлению транспортными средствами.

А разве при получении водительских прав человек не проходит медкомиссию и проверку психофизического состояния?

– Нет. Это немножко другое. Психофизиологическая экспертиза – это экспертиза на профессиональную пригодность. У нас пока такие экспертизы, во всяком случае массово, в отношении водителей не проводятся. Но такие специалисты есть, они работают, и водители, которые сегодня выезжают для работы за рубеж, такие экспертизы проходят, потому что их результаты признаются в Европе.

В каком случае гражданину могут отказать в выдаче водительского удостоверения?

– Есть специальный тест. Речь идет исключительно о профессиональной пригодности, потому что далеко не каждый человек у нас может быть космонавтом, далеко не каждый человек у нас может управлять самолетом. Но при этом все считают, что могут управлять автомобилями.

Поэтому в данном случае задача таких тестов как раз выяснить, может ли человек безопасно управлять автомобилем, либо нет.

Как вы относитесь к разработке новых экзаменационных билетов, установлению новых фото-видео фиксаций во время экзаменов?

– Установка каких-либо камер, фиксация процессов сдачи экзамена не даст результата. Я ведь не случайно говорил, что у нас сегодня никто не несет ответственности за то, что человек получает водительское удостоверение. Если в течение первого месяца несколько раз попал в аварию, кто за это будет нести ответственность? Никто не отвечает.

В Европе, согласно директиве, развит институт экзаменаторов. Это независимые специалисты, которые принимают экзамены. По сути, экзамены очень сильно отличаются, там более жесткие требования, но в тех случаях экзаменатор – это конкретное лицо, которое ставит свою подпись и говорит о том, что водитель может управлять автомобилем. Если случаются какие-то проблемы, такое лицо-экзаменатор будет нести персональную ответственность.

У нас еще нет института таких экзаменаторов, у нас даже нет учебной программы. Пока в этом плане у нас ничего не сделано. А срок у нас очень маленький, потому что в сентябре 2017 года эта директива должна вступить в действие на территории Украины.

От водителей со старыми удостоверениями потребуют их обязательно менять и проходить тесты с самого начала, подтверждать психофизическое состояние, пересдавать экзамен?

– Нет, сама директива и МВД уже четко обозначили, что все водительские удостоверения, которые были и еще будут выдаваться до того момента, когда у нас произойдет имплементация этой директивы, являются действительными и никакой замене не подлежат. Это будет касаться больше тех водителей, которые впервые получают водительские права.

Новые документы с микрочипом будут полностью соответствовать европейским требованиям и действовать на территории ЕС?

– Даже те удостоверения, которые у нас сегодня есть, действуют на территории ЕС. Здесь просто надо понимать природу, почему в этой директиве начали говорить о бланках водительских удостоверений. Потому что в преамбуле к директиве очень четко сказано о том, что на сегодняшний день в ЕС существует порядка 110 видов — это только виды! — бланков водительских удостоверений.

Естественно, что полиции очень сложно ориентироваться, поэтому Европа принимает решение, что мы идем к единому виду бланков водительских удостоверений. Европа установила переходной период, это должно произойти до 2033 года, и при этом в директиве четко сказано, что все выданные ранее водительские удостоверения замене не подлежат и являются действительными.

Напомним, ранее эксперт по строительству дорог Олег Островерхий в эфире "ГС" рассказал, сколько средств понадобится Украине на полную реконструкцию автомобильных дорог.

А председатель правления ОО "Моя дорога" Роман Хмиль в эфире "ГС" заявил, что в "Укравтодоре" не осталось квалифицированных сотрудников, поскольку за границей нашим специалистам платят намного больше.