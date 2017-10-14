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    Инфографика

    Марши УПА и столкновения: 14 октября в фактах

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (17)

    (обновлено: )39602
    В Украине 14 октября отмечают четыре праздника: День защитника, День казачества, годовщина создания УПА и Покров Богородицы. Чем запомнилась эта дата в минувшие годы, в инфографике РИА Новости Украина.
    Марши УПА и столкновения на 14 октября. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Украина в третий раз отмечает День защитника страны 14 октября. Праздник был учрежден указом президента Петра Порошенко вместо Дня защитника Отечества, который традиционно отмечали 23 февраля.

    Марш славы героев в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День 14 октября: праздник защитника и три марша националистов

    Такая дата была выбрана не случайно. 14 октября отмечается церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, который был особенно важен для запорожских казаков. На Сечи была церковь в честь Богородицы, а также появилась икона "Казацкая Покрова". На праздник казаки проводили советы, выбирали кошевых, старшин, гетмана. Сама же традиция почитания Богородицы как защитницы христиан пришла после введения в Киевской Руси христианства. В 1039 году при Ярославе Мудром в Киеве была освящена Десятинная церковь, первоначальное название которой — церковь Успения Богородицы. 

    Богородицу почитали также и в Украинской повстанческой армии, а 14 октября отмечается годовщина создания УПА. Ежегодно по Украине в этот день националисты проводят марши и шествия, которые редко когда обходились без потасовок.

    В этом году националисты из разных организаций проведут совместное шествие "Марш Славы Героев" в Киеве. В нем примут участие представители "Правого сектора", "Национального корпуса" (бывший "Азов") и "ВО Свобода". Мероприятие начнется в парке Шевченко.

    Продолжение читайте в статье "Большой марш УПА в Киеве: провокация или праздник?"

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