Марши УПА и столкновения: 14 октября в фактах

Украина в третий раз отмечает День защитника страны 14 октября. Праздник был учрежден указом президента Петра Порошенко вместо Дня защитника Отечества, который традиционно отмечали 23 февраля.

Такая дата была выбрана не случайно. 14 октября отмечается церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, который был особенно важен для запорожских казаков. На Сечи была церковь в честь Богородицы, а также появилась икона "Казацкая Покрова". На праздник казаки проводили советы, выбирали кошевых, старшин, гетмана. Сама же традиция почитания Богородицы как защитницы христиан пришла после введения в Киевской Руси христианства. В 1039 году при Ярославе Мудром в Киеве была освящена Десятинная церковь, первоначальное название которой — церковь Успения Богородицы.

Богородицу почитали также и в Украинской повстанческой армии, а 14 октября отмечается годовщина создания УПА. Ежегодно по Украине в этот день националисты проводят марши и шествия, которые редко когда обходились без потасовок.

В этом году националисты из разных организаций проведут совместное шествие "Марш Славы Героев" в Киеве. В нем примут участие представители "Правого сектора", "Национального корпуса" (бывший "Азов") и "ВО Свобода". Мероприятие начнется в парке Шевченко.

Продолжение читайте в статье "Большой марш УПА в Киеве: провокация или праздник?"