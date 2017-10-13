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    В Харькове в День защитника пройдет шествие

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    День защитника Украины. В ожидании провокаций (7)

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    Торжественный старт акции "Покрова Героев" состоится 13 октября, а в субботу пройдет Всеукраинское шествие представителей "Трухановской Сечи".
    Флаг Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Акция "Покрова Героев" стартует в Харьковской области, в рамках которой в субботу представители "Трухановской Сечи" вместе с молодежью со всей Украины пройдут шествием по центру Харькова, сообщает пресс-служба областной госадминистрации.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Торжественный старт акции состоится 13 октября в 15:00 на базе ГП "Клинический санаторий "Курорт "Березовские минеральные воды". После открытия начнется заседание координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания. Также участники будут пересматривать тематические фильмы.

    В субботу в 11:00 участники акции присоединятся к Всеукраинскому шествию представителей "Трухановской Сечи" (Бурсацкий спуск, памятник Ивану Сирко).

    "Маршрут следующий: памятник Ивану Сирко — Памятный знак репрессированным кобзарям, бандуристам, лирникам — памятник Тарасу Шевченко — Монумент УПА в Молодежном парке. Также будет открыта памятная доска в честь воинов УНР, сражавшихся против большевистской агрессии в декабре 1918 года в Казачьей Лопани", — сказано в сообщении пресс-службы ХОГА.

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    Напомним, 14 октября 2014 года указом президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. В марте 2015 года Верховная Рада объявила 14 октября выходным днем. В этом году выходной день приходится на понедельник (16 октября), так как 14 октября попадает на субботу. 

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