В Харькове в День защитника пройдет шествие

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Акция "Покрова Героев" стартует в Харьковской области, в рамках которой в субботу представители "Трухановской Сечи" вместе с молодежью со всей Украины пройдут шествием по центру Харькова, сообщает пресс-служба областной госадминистрации.

Торжественный старт акции состоится 13 октября в 15:00 на базе ГП "Клинический санаторий "Курорт "Березовские минеральные воды". После открытия начнется заседание координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания. Также участники будут пересматривать тематические фильмы.

В субботу в 11:00 участники акции присоединятся к Всеукраинскому шествию представителей "Трухановской Сечи" (Бурсацкий спуск, памятник Ивану Сирко).

"Маршрут следующий: памятник Ивану Сирко — Памятный знак репрессированным кобзарям, бандуристам, лирникам — памятник Тарасу Шевченко — Монумент УПА в Молодежном парке. Также будет открыта памятная доска в честь воинов УНР, сражавшихся против большевистской агрессии в декабре 1918 года в Казачьей Лопани", — сказано в сообщении пресс-службы ХОГА.

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Напомним, 14 октября 2014 года указом президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. В марте 2015 года Верховная Рада объявила 14 октября выходным днем. В этом году выходной день приходится на понедельник (16 октября), так как 14 октября попадает на субботу.