День 14 октября: праздник защитника и три марша националистов

РИА Новости Украина

Теперь 14 октября украинцы отмечают сразу четыре праздника: День защитника Украины, День казачества, годовщину создания УПА и Покрову.

День защитника Украины празднуется в стране на государственном уровне уже третий год. Новый праздник был учрежден указом Петра Порошенко вместо Дня защитника Отечества, который традиционно отмечали 23 февраля. Украинские власти подчеркивают: "это сделано с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа".

"День защитника Украины — 14 октября, на Покров. Абсурдно праздновать 23 февраля — день страны-агрессора и ее оккупационных войск", — заявлял Порошенко.

Однако переназначения Дня защитника на 14 октября вызвало немало споров. Ведь в этот день — также День создания УПА, который редко когда обходится без эксцессов. Традиционно в этот день националисты проводят марши и факельные шествия. А в этом году аж сразу в трех городах.

Подробнее о том, что будет происходить в Украине по случаю 14 октября, в обзоре РИА Новости Украина.

Праздничные мероприятия

По случаю 14 октября по всей Украине пройдет ряд праздничных мероприятий.

13 октября состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы.

А в Национальном музее народной архитектуры и быта в Киеве (Пирогово) День защитника Украины совпадает с 225-летием Покровского храма. По этому поводу в музее запланирована концертная программа.

14 октября в Киеве во Дворце спорта запланировано проведение общественно-художественной акции "Они присягнули на мир и свободу". А на Крещатике — от Прорезной до Богдана Хмельницкого — городское праздничное мероприятие в честь Дня защитника Украины.

Кроме того, 14 октября на Певческом поле состоится культурно-художественный проект "Мужественные и несокрушимые".

В Запорожье с 13 по 15 октября пройдет традиционный VIII Всеукраинский казацкий фестиваль "Покрова на Хортице".

Марш УПА

Традиционно 14 октября националисты проведут марши и факельные шествия.

"Национальный Корпус", "Правый Сектор" и ВО "Свобода" уже призвали своих сторонников выйти на ежегодный марш, который в этом году пройдет под названием "Марш Славы Героев". Мероприятие запланировано на 16:00. Местом старта объявлен памятник Тарасу Шевченко.

"В День украинского героизма мы десятками тысяч голосов почтим память украинских воинов — тех, кто отдал самое ценное, свои жизни, ради Родины. Шествие будет посвящено памяти всех павших борцов за Украинскую Независимость — от древности и до наших дней", — говорится в Facebook.

При этом аналогичные марши в других городах Украины проводиться не будут. Вместо этого будет организовывается проезд автобусами для желающих присоединиться к маршу в Киеве. Сообщается, что будут ехать автобусы из Запорожья, Львова, Днепра, Ивано-Франковска, Черновцов, Херсона и других городов.

В то же время параллельно националистическая группировка С14 ("Січ") проведет свой марш в Краматорске и во Львове.

"Патриоты выйдут на марш и еще раз покажут, что Донбасс — это Украина", — говорится на странице организации в Facebook.

Как говорят в С14 ("Січ"), во Львове это будет праздничное мероприятие националистической молодежи.

"Yа Покров С14 присоединится к маршу УПА во Львове. Там уже отпала необходимость начистить рыла неокомунякам, потому что это сделало СБУ. Пройдет праздничное мероприятие националистической молодежи", — говорится на странице организации в Facebook.

В Лавре обеспокоены

Настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел опасается нападений представителей радикальных сил на святыню 14-17 октября.

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В связи с этим он подписал письма с просьбой пресечь все попытки агрессии в отношении Лавры, которые адресовал президенту Украины Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману, в Генпрокурору и СБУ, а также главе Нацполиции Сергею Князеву и главе МВД Арсену Авакову.

По материалам из открытых источников интернет