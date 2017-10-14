День 14 октября: праздник защитника и три марша националистов

РИА Новости Украина
Теперь 14 октября украинцы отмечают сразу четыре праздника: День защитника Украины, День казачества, годовщину создания УПА и Покрову.
День защитника Украины празднуется в стране на государственном уровне уже третий год. Новый праздник был учрежден указом Петра Порошенко вместо Дня защитника Отечества, который традиционно отмечали 23 февраля. Украинские власти подчеркивают: "это сделано с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа".
"День защитника Украины — 14 октября, на Покров. Абсурдно праздновать 23 февраля — день страны-агрессора и ее оккупационных войск", — заявлял Порошенко.
Однако переназначения Дня защитника на 14 октября вызвало немало споров. Ведь в этот день — также День создания УПА, который редко когда обходится без эксцессов. Традиционно в этот день националисты проводят марши и факельные шествия. А в этом году аж сразу в трех городах.
Подробнее о том, что будет происходить в Украине по случаю 14 октября, в обзоре РИА Новости Украина.
Праздничные мероприятия
По случаю 14 октября по всей Украине пройдет ряд праздничных мероприятий.
13 октября состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы.
А в Национальном музее народной архитектуры и быта в Киеве (Пирогово) День защитника Украины совпадает с 225-летием Покровского храма. По этому поводу в музее запланирована концертная программа.
14 октября в Киеве во Дворце спорта запланировано проведение общественно-художественной акции "Они присягнули на мир и свободу". А на Крещатике — от Прорезной до Богдана Хмельницкого — городское праздничное мероприятие в честь Дня защитника Украины.
Кроме того, 14 октября на Певческом поле состоится культурно-художественный проект "Мужественные и несокрушимые".
В Запорожье с 13 по 15 октября пройдет традиционный VIII Всеукраинский казацкий фестиваль "Покрова на Хортице".
Марш УПА
Традиционно 14 октября националисты проведут марши и факельные шествия.
"Национальный Корпус", "Правый Сектор" и ВО "Свобода" уже призвали своих сторонников выйти на ежегодный марш, который в этом году пройдет под названием "Марш Славы Героев". Мероприятие запланировано на 16:00. Местом старта объявлен памятник Тарасу Шевченко.
"В День украинского героизма мы десятками тысяч голосов почтим память украинских воинов — тех, кто отдал самое ценное, свои жизни, ради Родины. Шествие будет посвящено памяти всех павших борцов за Украинскую Независимость — от древности и до наших дней", — говорится в Facebook.
При этом аналогичные марши в других городах Украины проводиться не будут. Вместо этого будет организовывается проезд автобусами для желающих присоединиться к маршу в Киеве. Сообщается, что будут ехать автобусы из Запорожья, Львова, Днепра, Ивано-Франковска, Черновцов, Херсона и других городов.
В то же время параллельно националистическая группировка С14 ("Січ") проведет свой марш в Краматорске и во Львове.
"Патриоты выйдут на марш и еще раз покажут, что Донбасс — это Украина", — говорится на странице организации в Facebook.
Как говорят в С14 ("Січ"), во Львове это будет праздничное мероприятие националистической молодежи.
"Yа Покров С14 присоединится к маршу УПА во Львове. Там уже отпала необходимость начистить рыла неокомунякам, потому что это сделало СБУ. Пройдет праздничное мероприятие националистической молодежи", — говорится на странице организации в Facebook.
В Лавре обеспокоены
Настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел опасается нападений представителей радикальных сил на святыню 14-17 октября.
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В связи с этим он подписал письма с просьбой пресечь все попытки агрессии в отношении Лавры, которые адресовал президенту Украины Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману, в Генпрокурору и СБУ, а также главе Нацполиции Сергею Князеву и главе МВД Арсену Авакову.
По материалам из открытых источников интернет