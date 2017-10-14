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    День 14 октября: праздник защитника и три марша националистов

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (17)

    (обновлено: )85207
    Среди всех памятных дат 14 октября стало одним из наиболее "горячих". Ведь кроме Дня защитника и Покровы в этот день отмечают годовщину УПА. Традиционно не обходится без эксцессов, ведь националисты проводят марши и факельные шествия.
    Марш славы героев в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Теперь 14 октября украинцы отмечают сразу четыре праздника: День защитника Украины, День казачества, годовщину создания УПА и Покрову. 

    День защитника Украины празднуется в стране на государственном уровне уже третий год. Новый праздник был учрежден указом Петра Порошенко вместо Дня защитника Отечества, который традиционно отмечали 23 февраля. Украинские власти подчеркивают: "это сделано с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа".  

    "День защитника Украины — 14 октября, на Покров. Абсурдно праздновать 23 февраля — день страны-агрессора и ее оккупационных войск", — заявлял Порошенко. 

    Митинг по случаю годовщины УПА. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Перерастут ли акции и протесты 14-17 октября в новый Майдан? Опрос экспертов

    Однако переназначения Дня защитника на 14 октября вызвало немало споров. Ведь в этот день — также День создания УПА, который редко когда обходится без эксцессов. Традиционно в этот день националисты проводят марши и факельные шествия. А в этом году аж сразу в трех городах. 

    Подробнее о том, что будет происходить в Украине по случаю 14 октября, в обзоре РИА Новости Украина

    Праздничные мероприятия 

    По случаю 14 октября по всей Украине  пройдет ряд праздничных мероприятий. 

    13 октября состоится торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы.

    А в Национальном музее народной архитектуры и быта в Киеве (Пирогово) День защитника Украины совпадает с 225-летием Покровского храма. По этому поводу в музее запланирована концертная программа. 

    14 октября в Киеве во Дворце спорта запланировано проведение общественно-художественной акции "Они присягнули на мир и свободу". А на Крещатике — от Прорезной до Богдана Хмельницкого — городское праздничное мероприятие в честь Дня защитника Украины. 

    Кроме того, 14 октября на Певческом поле состоится культурно-художественный проект "Мужественные и несокрушимые".

    В Запорожье с 13 по 15 октября пройдет традиционный VIII Всеукраинский казацкий фестиваль "Покрова на Хортице".

    Марш УПА 

    Традиционно 14 октября националисты проведут марши и факельные шествия.

    "Национальный Корпус", "Правый Сектор" и ВО "Свобода" уже призвали своих сторонников выйти на ежегодный марш, который в этом году пройдет под названием "Марш Славы Героев". Мероприятие запланировано на 16:00. Местом старта объявлен памятник Тарасу Шевченко.

    Марш нации в Киеве
    Канал "Радіо Свобода онлайн" на Youtube
    "Марш нации" в Киеве

    "В День украинского героизма мы десятками тысяч голосов почтим память украинских воинов — тех, кто отдал самое ценное, свои жизни, ради Родины. Шествие будет посвящено памяти всех павших борцов за Украинскую Независимость — от древности и до наших дней", — говорится в Facebook.

    При этом аналогичные марши в других городах Украины проводиться не будут. Вместо этого будет организовывается проезд автобусами для желающих присоединиться к маршу в Киеве. Сообщается, что будут ехать автобусы из Запорожья, Львова, Днепра, Ивано-Франковска, Черновцов, Херсона и других городов. 

    В то же время параллельно националистическая группировка С14 ("Січ") проведет свой марш в Краматорске и во Львове. 

    "Патриоты выйдут на марш и еще раз покажут, что Донбасс — это Украина", — говорится на странице организации в Facebook. 

    Как говорят в С14 ("Січ"), во Львове это будет праздничное мероприятие националистической молодежи. 

    "Yа Покров С14 присоединится к маршу УПА во Львове. Там уже отпала необходимость начистить рыла неокомунякам, потому что это сделало СБУ. Пройдет праздничное мероприятие националистической молодежи", — говорится на странице организации в Facebook.

    В Лавре обеспокоены 

    Настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел опасается нападений представителей радикальных сил на святыню 14-17 октября. 

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    В связи с этим он подписал письма с просьбой пресечь все попытки агрессии в отношении Лавры, которые адресовал президенту Украины Петру Порошенко, премьеру Владимиру Гройсману, в Генпрокурору и СБУ, а также главе Нацполиции Сергею Князеву и главе МВД Арсену Авакову

    По материалам из открытых источников интернет

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