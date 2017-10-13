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    Общество

    День защитника. Националистов будут свозить в Киев автобусами

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    День защитника Украины. В ожидании провокаций (7)

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    "Марш Славы Героев" будет проводиться в Киеве в субботу, 14 октября. Он начнется в 16.00 от памятника Тарасу Шевченко.
    Марш нации, организованный Азовом в Киеве 14 октября 2016 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В День защитника Украины "Национальный Корпус", "Правый Сектор" и ВО "Свобода" призывают выйти на ежегодный марш, который в этом го. Шествие в этом году будет называться "Марш Славы Героев".

    Здание Министерства обороны Украины. Архивное фото
    НАБУ/Facebook
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    "В День украинского героизма мы десятками тысяч голосов почтим память украинских воинов — тех, кто отдал самое ценное, свои жизни, ради Родины. Шествие будет посвящено памяти всех павших борцов за Украинскую Независимость — от древности и до наших дней", — говорится в Facebook.

    Марш начинает в 16.00 от памятника Тарасу Шевченко.

    Сообщается, что Марш будет проходить только в Киеве, куда организовывается проезд автобусами для желающих.

    В Донбассе Марш будет проходить только в Краматорске под организацией  (Донецкая область). Его организовывает радикальная националистическая группировка С14 ("Січ").

    "Для памяти бойцов УПА и украинского казачества. Для солдат, сейчас в окопах на войне с Россией. Патриоты выйдут на марш и еще раз покажут, что Донбасс — это Украина", — сообщает С14 в Facebook.

    Напомним, 14 октября 2014 года указом президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. В марте 2015 года Верховная Рада объявила 14 октября выходным днем. В этом году выходной день приходится на понедельник (16 октября), так как 14 октября попадает на субботу.  

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