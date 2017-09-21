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    Суд избрал меру пресечения депутату "Свободы", подозреваемому в убийстве

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    По информации спикера Национальной полиции Ярослава Тракало, Октябрьский райсуд Полтавы избрал меру пресечения депутату Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатуру Хачатряну.
    Депутат Миргородского горсовета от Радикальной партии Ляшко Хачатур Хачатрян
    Facebook ВО "Свобода" Полтава

    КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. Суд избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога для депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна, подозреваемого в убийстве депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера Национальной полиции Ярослава Тракало.

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    "Сегодня Октябрьский райсуд Полтавы избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога для депутата Миргородского горсовета", — сказал Тракало.

    Он отметил, что такую меру пресечения избрал суд 20 сентября для 2 других задержанных по подозрению в этом убийстве.

    Ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщал, что депутат Миргородского городского совета Хачатур Хачатрян задержан за убийство его коллеги-депутата из ВО "Свобода" Олега Супруненко.

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