Суд избрал меру пресечения депутату "Свободы", подозреваемому в убийстве

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости Украина. Суд избрал меру пресечения в виде 60 суток ареста без права внесения залога для депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна, подозреваемого в убийстве депутата от ВО "Свобода" Олега Супруненко, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера Национальной полиции Ярослава Тракало.

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"Сегодня Октябрьский райсуд Полтавы избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога для депутата Миргородского горсовета", — сказал Тракало.

Он отметил, что такую меру пресечения избрал суд 20 сентября для 2 других задержанных по подозрению в этом убийстве.

Ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщал, что депутат Миргородского городского совета Хачатур Хачатрян задержан за убийство его коллеги-депутата из ВО "Свобода" Олега Супруненко.