Скандал в МО. Соцсети о разнице между отрубанием рук и маникюром

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому и директору департамента госзакупок и материального обеспечения Минобороны Владимиру Гулевичу в виде круглосуточного домашнего ареста. Чиновников обязали носить электронные браслеты и сдать все паспорта. Павловского и Гулевича подозревают в растрате 149 млн гривен при закупке топлива.

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Однако в украинском сегменте соцсетей далеко не все рады такому вердикту служителей украинской Фемиды: "Это атошника с тремя патронами в кармане могут посадить. Или малолетку, что чиновнику лицо набил. А вот если из бюджета в военное время 150.000.000 украл — то иди спокойненько домой"; " Волноваться стоит за себя тем военным и сотрудникам правоохранительных органов, которые лакейски исполняли и исполняют хотелки господ. За вас залоги не внесут, лучших адвокатов и врачей не оплатят, в другие страны тушками не отправят. А отвечать придется вам".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook