Фотоитоги 12 октября: жесткая драка ультрас в Днепре, коррупционный скандал в Минобороны

Ультрас футбольного клуба "Днепр" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба, избив присутствующего на стадионе нардепа от "Народного фронта" Юрия Березу. Сам матч завершился победой "Днепра" со счетом 2:0.

Береза, который является почетным президентом СК "Днепр-1", заявил, что на украинские стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов.

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Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что готов подать в отставку в любое время, если вина его заместителя будет доказана. НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны. Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях. Он также подтвердил, что речь идет о задержанном замминистра обороны Игоре Павловском.

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