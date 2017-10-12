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    Фотоленты

    Фотоитоги 12 октября: жесткая драка ультрас в Днепре, коррупционный скандал в Минобороны

    (обновлено: )21840
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Фанаты ФК Днепр избили народного депутата, президента СК Днепр-1 Юрия Березу во время матча 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины между ФК Днепр и ФК Днепр-1 в Днепре
    Заместитель министра обороны Игорь Павловский, которого подозревают в растрате 149 млн грн бюджетных средств, и судья Владлена Лазаренко во время заседания Соломенского райсуда Киева об избрании меры пресечения Павловскому.
    Люди наблюдают за тем, как гидроэлектростанция Хоа Бинь открывает водозаборные ворота после сильного ливня, вызванного тропической депрессией в провинции Хоа Бинь за пределами Ханоя, Вьетнама.
    Акция Национальный корпус дарит козла для Президента Чехии под посольством Чехии в Украине
    Американский флаг развевается у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже
    Президент Украины Петр Порошенко осмотрел современные модульные военные палатки отечественного производства, в Киеве
    Протесты в Барселоне
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты
    Драка фанатов во время матча между командами Днепр и Днепр-1
    Драка фанатов во время матча между командами "Днепр" и "Днепр-1".
    dnepr.info
    Фанаты ФК Днепр избили народного депутата, президента СК Днепр-1 Юрия Березу во время матча 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины между ФК Днепр и ФК Днепр-1 в Днепре
    Фанаты ФК "Днепр" избили народного депутата, президента СК "Днепр-1" Юрия Березу во время матча 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины между ФК "Днепр" и ФК "Днепр-1" в Днепре
    УНИАН
    Заместитель министра обороны Игорь Павловский, которого подозревают в растрате 149 млн грн бюджетных средств, и судья Владлена Лазаренко во время заседания Соломенского райсуда Киева об избрании меры пресечения Павловскому.
    Заместитель министра обороны Игорь Павловский, которого подозревают в растрате 149 млн грн бюджетных средств, и судья Владлена Лазаренко во время заседания Соломенского райсуда Киева об избрании меры пресечения Павловскому.
    УНИАН
    Люди наблюдают за тем, как гидроэлектростанция Хоа Бинь открывает водозаборные ворота после сильного ливня, вызванного тропической депрессией в провинции Хоа Бинь за пределами Ханоя, Вьетнама.
    Люди наблюдают за тем, как гидроэлектростанция Хоа Бинь открывает водозаборные ворота после сильного ливня, вызванного тропической депрессией в провинции Хоа Бинь за пределами Ханоя, Вьетнама.
    REUTERS Kham
    Акция Национальный корпус дарит козла для Президента Чехии под посольством Чехии в Украине
    Акция "Национальный корпус дарит козла для Президента Чехии" под посольством Чехии в Украине.
    Украинское фото
    Американский флаг развевается у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже
    Американский флаг развевается у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже.
    REUTERS Philippe Wojazer
    Президент Украины Петр Порошенко осмотрел современные модульные военные палатки отечественного производства, в Киеве
    Президент Украины Петр Порошенко осмотрел современные модульные военные палатки отечественного производства, в Киеве.
    УНИАН
    Протесты в Барселоне
    Протесты в Барселоне.
    REUTERS
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста.
    Инфоцентр "Крымский мост" | Перейти в фотобанк
    Установка автодорожной арки Крымского моста
    Установка автодорожной арки Крымского моста.
    Инфоцентр "Крымский мост" | Перейти в фотобанк
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты
    Национальный день Испании в Барселоне. Ультраправые демонстранты.
    REUTERS Rafael Marchante

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    Драка фанатов во время матча между командами "Днепр" и "Днепр-1".

    Ультрас футбольного клуба "Днепр" устроили драку на трибунах, напав на болельщиков другого днепровского клуба, избив присутствующего на стадионе нардепа от "Народного фронта" Юрия Березу. Сам матч завершился победой "Днепра" со счетом 2:0.

    Береза, который является почетным президентом СК "Днепр-1", заявил, что на украинские стадионы необходимо вернуть сотрудников правоохранительных органов.

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    Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что готов подать в отставку в любое время, если вина его заместителя будет доказана. НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны. Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях. Он также подтвердил, что речь идет о задержанном замминистра обороны Игоре Павловском.

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