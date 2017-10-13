Тренд дня. Преступление и наказание: "врагам" - миллионные залоги, "своим" - домашний арест

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Громкий скандал с масштабной коррупцией в Министерстве обороны получил продолжение. Заместитель министра обороны Игорь Павловский, подозреваемый в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны, отправлен под домашний арест. Накануне судья Соломенского райсуда Киева Владлена Лазаренко отказала в удовлетворении ходатайства прокуроров САП об избрании меры пресечения для Павловского в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 75 млн грн.

Согласно постановлению суда, в течение двух месяцев Павловский должен постоянно находиться по месту жительства в Житомире. Также его обязали по первому вызову прибывать к следователю, прокурору, следователю-судье, а также воздержаться от общения с другими подозреваемыми по данному уголовному производству. Он также должен сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие ему выезд за пределы территории Украины. Во время заседания суда Павловскому стало плохо.

Срок действия этого постановления — до 10 декабря текущего года. Надо отметить, что Павловский сразу же был освобожден из-под стражи.

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СМИ сообщали, что Павловский – одногруппник действующего министра обороны Степана Полторака, вместе с которым они в 1997-м окончили Военную академию Вооруженных сил Украины.

Также позднее стало известно, что "топливную схему" Минобороны хотели провернуть и в Нацполиции.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что Павловский на суде продемонстрировал "правильный трюк" с ухудшением состояния здоровья. По словам Охрименко, суд не может принять решение об аресте, если это может навредить здоровью задержанного. Поэтому все адвокаты советуют своим клиентам показывать последнюю предсмертную стадию во время суда.

"Подозреваемому в коррупции замминистра обороны кавалера ордена Богдана Хмельницкого за оборону Донбасса Игорю Павловскому стало плохо во время суда. Со слов следователей НАБУ он присвоил себе 149 миллионов гривен во время госзакупок для армии. Может еще нужно один орден дать за Освоение ГОСБЮДЖЕТА", — написал Охрименко на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Как отметил юрист Андрей Портнов, в Украине власти "врагам режима" определяют меры пресечения в сотни миллионов, превращая их в фактическое содержание под стражей, а "подконтрольным себе ворам" — домашний арест.

"Президентской команде в очередной раз удалось защитить своих мародёров из Министерства обороны и продемонстрировать, что у них всё ещё есть подконтрольный судебный ресурс и они могут защитить своих партнёров по хищениям государственных средств и активов. Это был совокупный перфоманс оборонной, судебной и правоохранительной реформ", — отметил Портнов.

Скриншот с сайта Facebook

В контексте решения суда по Павловскому политический аналитик Дмитрий Корнейчук подчеркнул, что Украине необходим независимый антикоррупционный суд.

"Очередное доказательство — Соломенский суд столицы отправил под домашний арест замминистра обороны Павловского, через которого проходили "схемы" Банковой по воровству в Минобороны на сотни милионов гривен. Видим, что у Порошенко подключили все связи, чтобы спустить дело "на тормозах", — написал Корнейчук в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Корнейчук отметил, что никакой независимой судебной системы в Украине нет даже в зародыше, а все реформы — имитация.

Вместе с тем экс-министр юстиции Елена Лукаш обратила внимание на последствия такого решения суда.

"Какие как один хилые, больные и немощные пошли подозреваемые. Генералы плюшевых пледов "лучшей армии Европы". Мародеры-доходяги, победившие сон, голод и бюджет. Стыд.

Но волноваться за них не стоит. Волноваться стоит за себя тем военным и сотрудникам правоохранительных органов, которые лакейски исполняли и исполняют хотелки господ", — отметила Лукаш в Facebook.

По ее мнению, за таких военных залоги не внесут, лучших адвокатов и врачей не оплатят.

"Семьи ваши — ваши проблемы. Исполнители, вы уничтожаете страну и поддерживаете войну ради их офшоров, фабрик, и власти. Смотрите. Стыдитесь. Эти убегут. С заключениями о невменяемости и огромными деньгами. А отвечать придется вам", — подытожила юрист.

Скриншот с сайта Facebook

Финансовый обозреватель Александр Дубинский также акцентировал, что в целом задержание двух чиновников Минобороны по подозрению в краже 150 миллионов гривен — это приговор всей системе в Украине.