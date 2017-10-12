Как бы задержание чиновников Минобороны не закончилось пшиком - волонтер

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Национальное антикоррупционное бюро задержало заместителя министра обороны Украины, а также директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Имен чиновников не называли, однако отмечалось, что их подозревают в крупном хищении средств при госзакупках топлива — 149 миллионов гривен.

Некоторые издания со ссылкой на свои источники сообщают, что в среду задержали заместителя министра обороны Украины Игоря Павловского, а также директора департамента госзакупок Минобороны Владимира Гулевича.

Пролить свет на эту историю в эфире радиостанции Голос столицы помог основатель волонтерской организации "Вернись живым" Виталий Дейнега.

(текст публикуется на языке оригинала)

Для волонтерської громади новина про затримання посадовців у зв'язку з розтратою державних коштів стала великою несподіванкою?

— Я думаю, да. Насправді щодо закупівель, тобто паливно-мастильних матеріалів, тут вже тільки ледачий не казав, що там є ознаки корупції, скажімо, були раніше і тут сталась така історія, що затримали. Я просто спілкувався з детективами НАБУ, коли була справа Мельника, і вони дуже безтолково тоді, це інша справа була з танковими двигунами, і вони доволі безтолково все зібрали. Я думаю, що там у справи шансів немає. А от тут, тут реально все залежить від того, що вони змогли. Просто, щоб ви розуміли, в тому році, якщо подивитись, коли все відбувалось, якщо подивитись ціни і всі ці тендерні договори вони зазвичай прив'язані, і я це точно знаю, якраз тоді був ріст цін, і згідно закону могла була піднята ця ціна. Ми всі розуміємо, що на цій оборудці були в результаті вкрадені гроші. Просто питання в тому, що можна вкрасти гроші, фактично не порушуючи закон, і тоді НАБУ не зможе нічого зробити. От я реально хочу подивитись, наскільки вони зможуть довести цю справу до розуму. Якщо там, дійсно, є склад злочину, його можна довести, це буде дуже крутий момент. Це перше. Друге — НАБУ давно вже хоче підібратись до "Укроборонпрому", і якщо, дійсно, вийде так, що ця справа, що вони її зможуть довести до ума, то це було дуже класно, звичайно, тому що за "Укроборонпром" хтось давно вже має взятись.

Ці корупційні схеми розгалужені від нижньої ланки до найвищих армійських ешелонів?

— Нижча ланка просто зливає солярку, і тут важко з чимось боротись, окрім як поставити GPS-маячки на всю техніку, і там багато таких речей, які все одно зменшать цей обсяг. На найвищих ланках, ми чудово розуміємо, що на найвищих щаблях у нас, у більшості міністерств відбуваються ті чи інші корупційні моменти. Я не берусь стверджувати, що конкретно тут вони були. Просто, скоріше за все, були, але це має довести НАБУ і по моєму досвіду, на жаль, детективи НАБУ дуже часто доволі безтолкові, особливо у військових питаннях. Тут питання не зовсім військове, це, в принципі, таке ж, як і кругом. Я сподіваюсь, що у них, дійсно, є щось, що дозволить довести провину згідно закону.

Позаштатний радник президента і помічник міністра оборони Юрій Бірюков сумнівається в достатніх підставах для підозр.

— Ми чудово розуміємо, що Юрій Бірюков як радник президента, якщо ви почитаєте його Facebook, то ви за останні три роки не знайдете жодного поста, щоб він щось погане казав про президента чи про його оточення. Це його право, його позиція, і я так розумію, в якійсь мірі — його обов'язок. Я проти цього нічого не маю, просто він має право на таку позицію, ми всі маємо право на інакшу. Дійсно, згоден, що тут через безтолковість детективів НАБУ цілком може це все закінчитись нічим, абсолютно цілком. Питання в тому, що, дійсно, у нас саме корупційне місце в обороні — це "Укроборонпром". Це не Міноборони, щоб ви розуміли. Це "Укроборонпром". І от до нього підлізти в результаті — це дуже гарна затія. Якщо через цю оборудку зачеплять оточення президента, яке фактично живиться з "Укроборонпрому", це буде дуже гарний початок, тому одного посадити на крючок і розкрутити, щоб він дав інформацію про інших — це було б чудово. Але, знову ж таки, я не впевнений, що НАБУ зможе, що це не буде просто гучним пшиком черговим від НАБУ.

А потім чи зможе суд?

— Я чесно вам скажу, якщо тут така скандальна справа і вона стосується Міноборони під час війни, я думаю, що тут уже і волонтери, тут багато хто не дасть цьому суду провалитись. Питання тільки в тому, щоб там НАБУ правильно зробили свою частину, вони дуже часто пеняють на всіх, крім себе, щоб вони нормально зробили свою частину роботи, яка дозволить, знаєте, якщо правильно підібрані матеріали справи, це має суд дуже постаратись, щоб відмазати, і це в даному випадку, якщо ми не беремо Грановського, а ми беремо людей, яких затримали сьогодні, то я не думаю, що хтось буде такими великими зусиллями їх відмазувати. Питання в тому, що якщо НАБУ безтолково збере докази, то просто нормальний адвокат їх роздовбає в суді і все.

Раніше волонтери нарікали, що влада замовчує факти розкрадання в армії. І йшлося не лише про пальне, а й про харчі, обмундирування, зброю, боєприпаси. Але все це на рівні неофіційної інформації. Вам щось про це було відомо?

— У нас народ переконаний, що кругом корупція, кругом всі крадуть. Це недалеко від істини, просто питання в тому, що голослівно, якщо Міноборони щось купило, то голослівно кричати, що там по-любому є корупція в цьому тендері, це, як мінімум, тупо, і дуже багато людей це кричать просто голослівно. Тобто слідчі органи, зокрема, НАБУ, мають щось довести. НАБУ, якби там було все настільки погано, то НАБУ б уже причепилось багато до яких речей насправді.

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Напомним, политолог Вадим Карасев в эфире радиостанции Голос столицы заявил, что от НАБУ можно будет перед выборами ожидать каких-то сюрпризов.

А эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров заявил, что работу НАБУ блокируют силовые структуры, в частности СБУ, которые не хотят «делиться» с бюро правом на прослушку.