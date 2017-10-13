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    Общество

    Синоптики рассказали, какая погода будет на День защитника

    (обновлено: )14
    По информации Украинского гидрометцентра, в субботу местами дождь, температура воздуха ночью 5-10 °, днем 8-13 °, на западе страны местами порывы вестра 15-18 м / с.
    Осень
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. 14 октября, в субботу, в Украине будет облачная с прояснениями погода, сообщает Гидрометцентр.

    Небольшой дождь, лишь ночью в большинстве западных областей, днем в южной части и Карпатском регионе без существенных осадков.

    Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, на западе страны местами порывы 15-18 м / с.

    Температура ночью 5-10 °, днем 8-13 °, в южной части и на Закарпатье местами 14-16 °.

    В Киеве будет ветрено, пройдет небольшой дождь (днем местами).

    Температура ночью 7-9 °, днем 10-12 °.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 14 октября
    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 15 октября

    Напомним, 14 октября 2014 года указом президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. В марте 2015 года Верховная Рада объявила 14 октября выходным днем. В этом году выходной день приходится на понедельник (16 октября), так как 14 октября попадает на субботу.  

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