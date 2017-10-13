Синоптики рассказали, какая погода будет на День защитника

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. 14 октября, в субботу, в Украине будет облачная с прояснениями погода, сообщает Гидрометцентр.
Небольшой дождь, лишь ночью в большинстве западных областей, днем в южной части и Карпатском регионе без существенных осадков.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м / с, на западе страны местами порывы 15-18 м / с.
Температура ночью 5-10 °, днем 8-13 °, в южной части и на Закарпатье местами 14-16 °.
В Киеве будет ветрено, пройдет небольшой дождь (днем местами).
Температура ночью 7-9 °, днем 10-12 °.
Напомним, 14 октября 2014 года указом президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. В марте 2015 года Верховная Рада объявила 14 октября выходным днем. В этом году выходной день приходится на понедельник (16 октября), так как 14 октября попадает на субботу.