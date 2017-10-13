наверх
13.10.201713:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    День защитника. Сколько будут отдыхать украинцы

    (обновлено: )62
    День защитника припадает на субботу, поэтому выходной день автоматически переносится на понедельник. Украинцы будут отдыхать три дня подряд.
    Военнослужащие в Киеве. Архивное фото
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. 14 октября, в субботу, в Украине отмечается День защитника.

    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова
    Коррупция в Минобороны. Главные подозреваемые уже сбежали - Вакаров

    Напомним, 14 октября 2014 года указом президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. В марте 2015 года Верховная Рада объявила 14 октября выходным днем.

    В этом году выходной день приходится на понедельник (16 октября), так как 14 октября попадает на субботу. 

    Поэтому работающие люди в Украине будут отдыхать три дня подряд.

    Отметим, что 14 октября так же  день создания Украинской повстанческой армии. В этот же день православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Лидер венгерских праворадикалов "Йоббик" Иштван Саваи
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое