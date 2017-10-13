День защитника. Сколько будут отдыхать украинцы

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. 14 октября, в субботу, в Украине отмечается День защитника.

Напомним, 14 октября 2014 года указом президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. В марте 2015 года Верховная Рада объявила 14 октября выходным днем.

В этом году выходной день приходится на понедельник (16 октября), так как 14 октября попадает на субботу.

Поэтому работающие люди в Украине будут отдыхать три дня подряд.

Отметим, что 14 октября так же день создания Украинской повстанческой армии. В этот же день православная церковь отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы.